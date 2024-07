Une fois de plus le suspense ne fut pas au rendez-vous, mais on n’était clairement pas venus pour ça. L’Équipe de France féminine a une nouvelle fois fait preuve de sérieux et elle a respecté son adversaire, on attend désormais la suite, un peu plus consistante on l’espère.

Après le 129-50 de samedi soir, on savait déjà qu’il n’y aurait pas de money time ce soir au Vendespace.

La première information de la soirée ? Pauline Astier première joueuse coupée du groupe de Jean-Aimé Toupane, probablement suivie par deux autres dans la soirée (Ana Tadic et Marie Pardon ?).

En ce qui concerne le match on ne va pas se mentir, rien de vraiment définitif à analyser, si ce n’est la perf globale des Bleues, dans l’intensité, en défense, malgré quelques rebonds offensifs en trop laissés en route. Des changements “à l’américaine” pour Toupane, cinq par cinq, Migna Touré et Leila Lacan qui font bonne figure, Marine Fauthoux à deux mètres derrière la ligne, Marine Johannes qui se marre quand elle voit sa tête à l’écran géant.

Un 9-0 d’entrée, mille ans pour scorer à nouveau ensuite, et derrière ça déroule, écart de niveau oblige entre une nation qui vise une médaille olympique et une autre dont la star du pays n’est autre que le Père-Noël.

Le score final : 117-59, et donc ce rendez-vous vendéen qui se termine, avec comme prochaine échéance la Serbie le 12 juillet puis le Japon et la Chine la semaine suivante. Un autre genre de concurrence.