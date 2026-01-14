Knicks et Cavs : faut-il être inquiet à la mi-saison ? Apéro TrashTalk
Le 14 janv. 2026 à 12:12 par Nicolas Meichel
Annoncés tout en haut de la Conférence Est en début de saison, et avec une belle marge, les Knicks et les Cavaliers ne ravissent pas leurs fans sur cette entame de campagne 2026. Il fallait qu’on en parle !
Défense hasardeuse, manque de régularité, dans une conférence qui semblait open bar… ce sont ni New York ni Cleveland qui prennent les commandes, de quoi nous imposer un mini bilan. Que va-t-il se passer à la deadline ? Et que faut-il changer en interne pour que la machine se lance enfin ? Apéro déception, attention !
