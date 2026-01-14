Blessé à la main, Anthony Davis ne passera finalement pas sur la table d’opération, ce qui ouvre la possibilité à un retour sur les parquets au cours du mois de mars.

Opéré ou pas ? Fin de saison ou retour en mars ? C’était la confusion hier soir quand l’insider Shams Charania a annoncé qu’Anthony Davis allait probablement passer sur le billard pour réparer sa blessure à la main. AD a d’abord crié au « mensonge » sur Twitter, tandis que d’autres insiders parlaient d’un potentiel retour cette saison même en cas d’opération.

Finalement, ce sont les Mavericks qui ont mis les choses au clair.

« Anthony Davis a rencontré son médecin aujourd’hui et a subi un examen médical de sa main gauche. Il n’aura pas besoin d’être opéré et devrait se remettre de sa blessure dans environ six semaines. »

L’avenir nous dira ce que ça veut dire concernant un potentiel retour d’AD cette saison, les chances des Mavericks dans la course au Play-in/Playoffs, et surtout la possibilité d’un transfert avant la trade deadline du 5 février.

