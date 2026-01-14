Finalement, Anthony Davis ne se fera pas opéré : réévaluation dans 6 semaines
Le 14 janv. 2026 à 10:27 par Nicolas Meichel
Blessé à la main, Anthony Davis ne passera finalement pas sur la table d’opération, ce qui ouvre la possibilité à un retour sur les parquets au cours du mois de mars.
Opéré ou pas ? Fin de saison ou retour en mars ? C’était la confusion hier soir quand l’insider Shams Charania a annoncé qu’Anthony Davis allait probablement passer sur le billard pour réparer sa blessure à la main. AD a d’abord crié au « mensonge » sur Twitter, tandis que d’autres insiders parlaient d’un potentiel retour cette saison même en cas d’opération.
Finalement, ce sont les Mavericks qui ont mis les choses au clair.
« Anthony Davis a rencontré son médecin aujourd’hui et a subi un examen médical de sa main gauche. Il n’aura pas besoin d’être opéré et devrait se remettre de sa blessure dans environ six semaines. »
L’avenir nous dira ce que ça veut dire concernant un potentiel retour d’AD cette saison, les chances des Mavericks dans la course au Play-in/Playoffs, et surtout la possibilité d’un transfert avant la trade deadline du 5 février.
L’update officielle des Mavs :
– Anthony Davis n’aura pas besoin d’opération
– Anthony Davis a une main gauche
– Anthony Davis sera réévalué dans 6 semaines environ
– Anthony Davis a également une main droite https://t.co/EF75Kham9x
