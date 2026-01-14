Le Miami Heat, destination favorite de Ja Morant ?

Actuellement à Berlin avec les Memphis Grizzlies, Ja Morant se retrouve au cœur des rumeurs de transfert. Et Miami semble être tout en haut de sa liste si l’on en croit les dernières rumeurs.

Le Heat fait partie des équipes souvent citées parmi les candidats potentiels à un transfert de Ja Morant. Hier encore, l’insider Shams Charania a mentionné la franchise floridienne aux côtés des Kings.

Dans le camp Morant, il y aurait justement un intérêt particulier pour Miami.

The Miami Heat have emerged as a more attractive option than the Bucks, Kings, and Timberwolves for Ja Morant and his camp, per @KellyIko

“There are teams with varying levels of interest in Morant — Minnesota, Sacramento and Milwaukee to name a few — but Miami has quickly… pic.twitter.com/MWPZpPIIcF

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 14, 2026

Hier, Rachel Nichols de Sports Illustrated annonçait que Ja Morant voulait rejoindre le Heat. Aujourd’hui, c’est l’insider Kelly Iko qui déclare que Miami représente l’option la plus attractive pour la star des Grizzlies.

« Le Heat est historiquement considéré comme l’une des franchises les mieux structurées de la NBA, un aspect majeur du développement qui séduit Morant, qui a manqué 34 matchs en raison de diverses suspensions. Morant a aussi un profond respect pour le coach Erik Spoelstra, qui dirige également Team USA. Morant souhaite représenter son pays aux Jeux olympiques d’été de 2028 à Los Angeles. La présence de vétérans à Miami est un argument supplémentaire qui séduit Morant. » – Kelly Iko

Si certains s’interrogent sur la compatibilité entre la Heat Culture et Ja Morant, et qu’on ne connaît pas réellement le degré d’intérêt de Miami pour Ja, un nouveau départ en Floride peut permettre à l’ancien All-Star de 26 ans de retrouver le droit chemin. Le divorce avec les Grizzlies semble en tout cas inévitable, alors que la cote de Morant est aujourd’hui au plus bas.

Dans le cas où les Grizzlies et le Heat avancent dans de potentielles négociations, il sera intéressant de voir quel type de package proposera Pat Riley à Memphis : avec ou sans Tyler Herro ? Avec ou sans pick de draft ? Un deal autour d’Andrew Wiggins ? Quid du contrat de Terry Rozier, impliqué dans un scandale de paris sportifs ?

Réponses à venir dans les prochaines semaines.

Rival executives wonder whether the Heat will include Tyler Herro in a trade for Ja Morant.

Herro was eligible to sign a three-year, $149.7 million extension, but both sides did not reach an agreement.

Including Herro presumably allows Miami to keep all of their future picks. pic.twitter.com/i8XwUpbsYt

— Evan Sidery (@esidery) January 14, 2026