Le Heat a eu des discussions internes concernant Ja Morant…

Faisant partie des grands noms pouvant potentiellement changer d’équipe lors des prochaines semaines, Ja Morant (26 ans) pourrait intéresser le Miami Heat.

Si l’on en croit l’insider Jake Fischer, le Heat a en effet eu des discussions internes concernant le meneur All-Star des Grizzlies, qui est actuellement à l’infirmerie et qui voit les Grizzlies enchaîner les victoires sans lui.

Souvent placé pour récupérer une star mais jamais gagnant quand il s’agit de conclure, le Heat pourrait se montrer plus agressif cette fois-ci après son bon début de saison, et surtout dans une Conférence Est très ouverte. Miami a en tout cas les assets (picks de draft, jeunes joueurs prometteurs, contrats transférables) pour monter un package intéressant.

Le Heat fait aussi partie de ces franchises NBA où « culture » et « structure » sont les maîtres-mots. L’endroit idéal pour permettre à Ja Morant de revenir dans le droit chemin et retrouver son niveau All-Star ? Peut-être, même si la vie à Miami est évidemment remplie de tentations.

En matière de « fit » sur le terrain, on demande à voir sachant que le Heat a adopté cette saison (principalement sans Tyler Herro) un style de jeu rappelant celui de… Memphis la saison dernière : ça joue à 100 à l’heure, peu d’attaques posées, quasiment pas de pick-and-rolls. Si Morant peut évidemment briller en transition, on sait aussi que c’est un joueur de P&R qui aime avoir la gonfle dans les mains.

Toujours selon Jake Fischer, le Heat semble prêt à se séparer d’Andrew Wiggins et/ou Tyler Herro pour le « bon deal ». Est-ce que le bon deal est celui de Ja Morant ? Pas sûr, sachant qu’un monstre grec pourrait bientôt débarquer sur le marché des transferts. Quelque chose nous dit que Pat Riley ne bougera pas avant de pouvoir tenter sa chance pour Giannis Antetokounmpo…