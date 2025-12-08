Ils ont régalé tout le mois de novembre avec une régularité qui ferait jalouser un prime Tim Duncan : avec 12 950 points, l’équipe Callin Eastwood décroche le trophée de meilleure équipe TTFL du mois de novembre 2025. Un gros mois pour des habitués du grind, que vous pouvez évidemment retrouver sur la TTFL. Petite interview pour comprendre comment ils ont poncé la concurrence.

Salut la team Callin Eastwood. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de novembre. Vos premières impressions ?

Salut TrashTalk, écoute franchement merci pour cette interview et de mettre en lumière l’excellente prépa estivale que nous avons faite et qui a logiquement entraîné ce résultat.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

La plupart de notre équipe joue à la TTFL depuis quasiment ses débuts. Des accrocs quoi. La saison précédente, on finit moyenasse à la 37ème place.

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

Callin Eastwood existe depuis 2 ans, mais on traîne dans la TTFL depuis le début. En effet, les 3/4 de notre team proviennent de la fameuse équipe des 24Bons, qui elle-même a donné les Montevideo Gringos en Ligue Exotic (tu auras facilement remarqué le parallèle dans les noms de nos équipes, et leur avatar sur les réseaux).

Niveau palmarès, les 24Bons ont été champions de L1 en 2020-21, les Gringos champions PO 2022 et finalistes 2023. Tu comprendras donc qu’avec ces stats, nous nous auto-proclamons meilleurs joueurs TTFL de tous les temps.

Avec cette prestation, vous êtes également bien placés au classement général, ce qui est assez logique. L’objectif est d’aller chercher le titre ?

Exactement, on veut boucler la boucle et gagner dans les 3 modes : classic, exotic et All-In. C’est d’ailleurs pour cela que notre équipe All-In a été créée, car au départ on est pas super fans de cette façon de jouer-là. Mais les défis, tu connais…

Vous avez aussi été promus en Division 5 en dominant la Division 6 sur ce mois de novembre. Monter jusqu’en Division 1 et la remporter fait partie de vos objectifs ? Ou alors c’est secondaire ?

On prend tout ce qui est prenable et on veut rester solide comme un bon pick-and-roll avec Zubac.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

Un SGA x2 à 60 c’est toujours appréciable, Jalen Johnson à 71, Harden à 74… et encore, on n’a pas eu l’opportunité de jouer Paul George.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Un superbe 12 avec KD, ou encore une sargarepa à 30 avec Jokic (ça veut dire carotte en serbe). On doit quand même régulièrement faire attention à Donovan Mitchell, capable d’arnaque à tout moment.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

Notre stratégie est assez simple et on se partage les tâches : un nous a créé un algorithme digne de Matrix, un autre est connecté au programme TV des US pour l’influence d’un match en télé nationale, un autre a stocké les anniversaires des joueurs NBA (toujours une belle occase pour une perf), un autre est sponsorisé par l’animal préféré de Benoît Paire… Bref, aucun hasard dans tout ça comme tu le vois.

10 joueurs, pas de bots, et tour à tour on impose notre pick telle une dictature. On n’oublie pas évidemment nos insomniaques qui sont toujours là à vérifier à 23h55 si tous nos comptes sont remplis (ils ne le sont jamais).

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Bonne chance, il va vous en falloir. Et surtout, pas de place au Seum façon Thibaut Courtois. La preuve : on a un Belge dans notre team.

PS : On attend l’invitation sur les poufs dès lors que le triplé Classic, Exotic, All-In sera fait !