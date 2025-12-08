Ils remettent la main sur le trophée ! Après avoir remporté la Division 1 en décembre 2024, Celticsfr récidive et décroche le titre de champion de Division 1 TTFL du mois de novembre 2025. La tradition verte se poursuit : toujours pas de Bill Russell, Larry Bird ou Jayson Tatum à l’horizon, mais une team qui empile les distinctions… et qui sait dégainer le bon all-in au bon moment.

Salut la team Celticsfr. Félicitations, vous avez remporté la Division 1 TTFL pour le mois de novembre 2025. Vos premières impressions ?

Un peu surpris, on ne s’y attendait pas vraiment mais on prend ! Un all in bien senti en fin de mois nous a propulsé.

On avait pu échanger un peu l’an dernier pour un premier titre de champion de Division 1 (décembre 2024). Vous avez pris un abonnement au succès ?

C’est vrai que depuis la saison dernière, on sent qu’on s’installe dans le top. C’est surtout le fruit d’une communication solide dans l’équipe. On s’entend tous bien et on prend du plaisir à échanger, donc à partir de là tout roule.

Gros début de saison pour vous puisque la ligue des franchises vous réussit bien aussi en ce moment. Est-ce que vous pouvez en parler un peu ?

La ligue des franchises, c’est notre réel objectif. Que ce soit la saison régulière ou les playoffs qu’on aimerait enfin remporter.

Est-ce que l’équipe a évolué depuis la saison dernière ?

Non, on prend les mêmes et on recommence ! Pourquoi changer une équipe qui gagne ?

Quel a été votre bilan d’ailleurs l’an dernier après votre titre de Division 1 de décembre ?

On a réussi à se maintenir dans le top 16 jusqu’à la fin de saison. Après même si on a tout fait pour être les meilleurs possibles au classement général, notre vraie satisfaction a été de remporter la ligue des franchises.

Avec cette prestation, vous êtes positionnés pour la Ligue 1 des Playoffs TTFL si la saison régulière s’arrêtait maintenant. Est-ce un objectif ? Ou encore aller plus haut ?

On ne s’est pas vraiment donné d’objectif au classement général mais être en ligue 1 prouverait qu’on fait partie du top. Idéalement on voudrait faire mieux que notre classement de la saison passée. Après comme je le disais, on est focus sur les Playoffs de franchise surtout, tant qu’on n’aura pas remporté le titre ! On ne se prend pas la tête sur ça, on fait au mieux et puis on verra.

Pour réaliser un tel mois – troisième équipe du mois au général – quels sont les bons coups que vous avez réussi ? Si j’ai bien écouté le podcast de la ligue des franchises, le x2 vous a bien boosté.

Notre fameux « Lukallin » nous a réussi l’an dernier, donc on l’a retenté cette année et c’est passé. Après on joue à l’instinct en essayant de se concerter pour regrouper les picks et avec de la réussite, on est pas trop mal.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ?

Comme tout le monde on a eu quelques carottes de « premiums » qui n’ont pas été dans leurs standards habituels. Cela dit comme on répartit bien les picks chaque soir, les autres scores limitent la casse.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Jouez sans prise de tête, suivez votre instinct et pour nos adversaires : Que le meilleur (nous) gagne !

P.s. : BullsWinTTFL, tenez-vous prêts à vomir notre prochain all in x2. La bise.