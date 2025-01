Deuxième mois de compétition et les représentants d’une franchise historique en NBA vienne gagner le titre de Division 1 TTFL du mois de décembre 2024 pour perpétuer la tradition verte. Pas de Bill Russell, de Larry Bird ou de Jayson Tatum, mais un trophée en plus et une belle anecdote Payton Pritchard pour les champions Celticsfr

Salut la team Celticsfr. Félicitations, vous avez remporté la Division 1 TTFL pour le mois de décembre 2024. Vos premières impressions ?

Super fiers, d’autant plus que c’est une petite surprise. On ne s’y attendait pas vraiment !

La compétition par division n’est encore qu’à ses débuts puisque vous êtes les seconds lauréats après AdrenAllIn. Que pensez-vous de ce nouveau mode de jeu ?

C’est cool, ça rajoute des petits enjeux dans la saison. Après pour être honnêtes on ne se focalise pas trop dessus, nos objectifs sont à plus long terme. Mais c’est toujours gratifiant, surtout avec la petite interview qui fait plaisir !

On ne veut pas vous faire flipper, mais les champions de novembre ont été relégués en décembre. Pas trop peur pour le mois qui arrive ?

Peur ? Non, on se contente de jouer du mieux possible et les résultats suivent logiquement. Si on descend en janvier, c’est qu’on aura eu une baisse de régime ou que les autres teams auront mieux joué, mais on mettra le paquet en février !

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ? Depuis combien de temps votre équipe existe ?

L’équipe existe depuis les débuts de la TTFL. Seuls deux membres de l’équipe originelle sont encore là. Mais ça fait deux ou trois saisons maintenant qu’on a ce groupe qui bouge peu. Au niveau comptable on progresse chaque année globalement, malgré les hauts et les bas, avec régulièrement une place dans le top 100 (16èmes la saison dernière). On a le titre de champion de Ligue 3 en 2019. On a aussi fini à la première place de la ligue des franchises la saison dernière. On a encore du mal à briller en playoffs mais on y travaille !

Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

On a fait du “lukallin” (all in Luka Doncic) notre spécialité. Ça paye à chaque fois ! On l’a d’ailleurs fait lors de son score record de 121 points TTFL. Mais notre coup de maître le plus mémorable reste le all in Payton Pritchard lors de la dernière soirée de saison régulière 2023/2024 : On n’avait quasiment plus d’espoir de remporter la ligue des franchises, donc on a tenté le tout pour le tout, au culot… Et ça a fonctionné ! Au final, c’est pour ce genre de moments en équipe qui nous font vibrer qu’on est là, non ?

Avec cette prestation, vous êtes positionnés pour la Ligue 2 des Playoffs TTFL si la saison régulière s’arrêtait maintenant. Est-ce un objectif ? Ou encore aller plus haut ?

La saison dernière on a réussi à accrocher la Ligue 1, donc bien sûr qu’on va essaye d’aller la chercher une nouvelle fois. Actuellement on n’est pas très loin du sommet, on peut rêver… Mais franchement on ne se met pas du tout de pression par rapport à ça.

Pour réaliser un tel mois – sixième équipe du mois au général – quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

On a tenté et réussi un all in Jokic x2 à 1340 points qui nous a mis en bonne position dès le début du mois. Après le reste c’est surtout de la stratégie, on essaye de respecter chaque soir notre plan de jeu du mieux qu’on peut.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ?

Bien sûr, il y a eu une soirée à six bulles et pas mal d’autres petites déconvenues. Certains membres de la team comme Darrich ont connu un mois relativement compliqué au niveau comptable. Mais encore une fois, notre stratégie a compensé.

Pouvez-vous nous expliquer un peu cette stratégie ?

Dans la mesure du possible, on essaie chaque soir de répartir nos picks sur un nombre limité de joueurs. Trois idéalement. Avec notre expérience, on a estimé que c’est la stratégie la plus viable à long terme, et elle laisse en plus une relative liberté à chaque membre de l’équipe. Bien sûr, ce n’est pas toujours faisable, mais le but est de ne pas trop s’éloigner du plan de départ. Ça nécessite de bien débattre en amont, tout en gardant évidemment un oeil sur l’injury report. Enfin, nos all in sont souvent accompagnés du bonus x2 cette saison.

Globalement, les no picks sont très rares dans la team, chacun est impliqué malgré les impératifs individuels et ça nous permet de rester collectivement constants.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Craignez-nous car à l’image de notre franchise préférée, on ne va rien vous laisser ! Blague à part, conseil à tous : soyez sérieux…. mais pas trop. Amusez-vous ! Souvent, trop réfléchir inhibe l’instinct. Mais surtout, établissez une stratégie d’équipe et tenez-vous-y toute la saison, ça paye sur le long terme. Merci à toute l’équipe TrashTalk, et bon courage pour la suite !