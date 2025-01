Nikola Jokic : “On se souviendra de Victor Wembanyama pour toujours”

Après avoir chuté face aux Spurs d’un Victor Wembanyama bouillant, Nikola Jokic a complimenté longuement la star de San Antonio. Pour lui, le Français est unique, et l’on se souviendra de lui pour toujours. Venant d’un triple MVP, l’éloge est plus que prestigieux.

Un affrontement de très haut niveau entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama, cette nuit. Avant la revanche ce soir, les deux géants ont tous deux noirci la feuille. Avantage Spurs après un match, de quoi susciter l’admiration du serbe, triple MVP et champion NBA en 2023. Pour le Joker, Victor Wembanyama est spécial, et on risque bien de s’en souvenir pendant très longtemps.

“Je pense qu’il est meilleur cette saison qu’il ne l’était l’an passé, et il va continuer à progresser. Je pense qu’il est spécial, qu’il est unique et qu’on se souviendra de lui pour toujours.”