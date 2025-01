Ce Denver Nuggets – San Antonio Spurs était peut-être l’un des meilleurs matchs depuis le début de la saison. Une bataille exceptionnelle menée par des pivots générationnels sur un nuage. C’est finalement Victor Wembanyama et ses éperons qui ont eu le dernier mot à l’extérieur avec 35 points et 18 rebonds pour le Français.

Victor Wembanyama a vécu un match en plusieurs temps face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic. D’abord un début canon, au cours duquel il a dominé la cueillette sous le cercle comme jamais auparavant. C’est bien simple, le pivot des San Antonio Spurs était en double-double alors qu’il restait 10 minutes … dans le deuxième quart-temps.

Le Français a continué sa mi-temps de la même manière pour mener son équipe à un avantage de huit points. Ses statistiques à la pause sont tout bonnement indécentes avec 22 points, 13 rebonds et un +/- de +17 !

La première mi-temps monstrueuse de Victor Wembanyama face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic :

➡️ 22 points (7/10 au tir, 2/2 de loin)

➡️13 rebonds

➡️ 2 passes décisives

➡️ 1 contre

➡️ +17

👽👽👽 pic.twitter.com/ZchaqvKMQY

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 4, 2025

Mais le début du second acte ne va pas dans le même sens. Les Nuggets recollent très vite pendant que Nikola Jokic fait la chanson à la raquette de San Antonio. Victor Wembanyama et Zach Collins se retrouvent rapidement en foul-trouble.

Il reste près de neuf minutes dans la rencontre quand l’Alien écope de sa cinquième faute et il ne sortira que 120 petites secondes avant de prouver toute son intelligence et son talent.

Déjà, il évitera de se faire reprendre par les arbitres jusqu’à la fin du match, mais c’est lui qui permet à son équipe de repasser devant avec deux paniers à longue-distance et un shoot en tête de raquette. Dans la dernière minute, il attire parfaitement les défenseurs pour servir Keldon Johnson qui peut filer droit vers le panier. Enfin, c’est encore lui qui gêne Nikola Jokic lors d cela dernière possession de Denver et pose le point final sur la rencontre.

The threat of Victor Wembanyama in the clutch.

This league is in trouble sooner than we realize pic.twitter.com/YGZZNmasRQ

— Shane Young (@YoungNBA) January 4, 2025

Les statistiques complètes de Wemby dans cette immense rencontre : 35 points 18 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres, 1 interception à 14/21 au tir, 4/6 de loin, 3/4 sur la ligne des lancers et toujours +17 de +/- dans cette victoire serrée. Le Français est un des meilleurs joueurs du monde.