Pourtant mal embarqué dans cette rencontre, le Thunder a fini très fort pour retourner une équipe des Knicks qui tenait bien son match. OKC semble toujours invincible : 14 victoires de suite !

Les Knicks et le Thunder, deux équipes en pleine bourre qui se rendent coup pour coup

Ce match est sans conteste le choc de la nuit et à raison : deux équipes qui cartonnent, série de 13 victoires d’un côté, 9 de l’autre, quelqu’un sera forcément déçu au réveil. Le Thunder compte bien sur sa défense de fer pour arracher à nouveau la victoire. Lu Dort et Cason Wallace surveillent de près Jalen Brunson. Côté Knicks, c’est Mikal Bridges qui a été assigné à Shai Gilgeous-Alexander mais le Canadien n’en a que faire dans le premier quart-temps.

Trop rapide, trop acrobatique, trop smooth, SGA est dans sa bulle. Il enrhume Josh Hart pour finir le premier quart avec 14 points déjà.

Shai a fait danser Josh Hart pic.twitter.com/3NtZJJauMS

Les Knicks répondent par leur taille, scorant près du cercle face à une équipe d’OKC qui manque de centimètres en l’absence de Chet Holmgren. On tient notre match de très haut niveau, comme espéré !

New York prend les choses en main, le Thunder dans le dur

Le premier tournant du match a lieu dans le second quart-temps. L’attaque du Thunder souffre de l’absence de SGA, au repos sur le banc. Les Knicks en profitent pour monter en puissance avec Towns qui sort de sa boîte, Anunoby qui canarde de loin et le retour de Brunson. Un 15-6 plus tard, New York prend le lead ! Mark Daigneault réagit immédiatement avec un temps-mort et le retour de Shai pour sauver la patrie.

Insuffisant, NY fait une grosse fin de mi-temps. L’accès au cercle est fermé pour SGA et en attaque tout rentre avec une balle qui tourne magnifiquement et un scoring bien réparti. L’écart gonfle, la solide défense du Thunder n’arrive pas à faire de stops. SGA se fait même bâcher deux fois de suite. Le public est stone, +12 Knicks à la pause !

Au retour des vestiaires, le réveil de Jalen Williams et une défense de choc du Thunder relance le suspense ! Un 8-0 en 3 minutes rapproche OKC mais KAT reste un problème, avec un gros chantier dans la raquette (17 points, 22 rebonds). Après avoir pris la tempête, les Knicks remettent un coup d’accélérateur avec Jalen Brunson qui régale ses copains de passes spectaculaires à défaut de scorer. Dans le dur, le Thunder parvient à rester à distance tant bien que mal. SGA se démène mais NY parvient à garder un petit matelas d’avance. +8 avant le money time. Tout est encore jouable.

Aaron Wiggins King of the Fourth, OKC est invincible !

On le sait, les fans d’OKC aussi, Jalen Williams est souvent l’homme qu’on attend dans le dernier acte et il ne se fait pas prier pour relancer la rencontre à coup de pénétration dans la raquette. Hartenstein fait parler son hustle pour réveiller la salle, Wiggins et Joe canardent de loin. OKC lâche un gros run sans SGA pour recoller ! Le retour de Brunson fait un bien fou à New York mais OKC ne lâche rien, quel match !

Ce thriller a besoin d’un homme providentiel et OKC va le trouver en la personne d’Aaron Wiggins. L’arrière lâche une masterclass dans le money time, scorant 15 de ses 19 points sur la période. Gros shoot du parking, and one pour remettre les siens en tête, et puis un nouveau missile à 3-points pour donner +7 à OKC sur un nouveau caviar de SGA. Le facteur X du jour.

Aaron Wiggins HUGE THREE 🎯#CenterCourt pic.twitter.com/SHQeprpiOK

Shai Gilgeous-Alexander (33 points) finit le taf alors que le vaillant soldat Hartenstein, qui retrouvait ses anciens coéquipiers ce soir, plante symboliquement le dagger qui détruit tout suspense. OKC passe à 14 victoires de suite avant de retrouver les Boston Celtics au prochain match pour un nouveau choc XXL.