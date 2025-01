Dans un match que l’on attendait surtout pour le duel entre Alexandre Sarr et Yves Missi, c’est finalement C.J. McCollum qui s’est le plus illustré avec une performance exceptionnelle : 50 points, 3 rebonds et 2 passes décisives à 18/27 au tir et 10/16 à 3-points.

Quelques fois chaque saison, C.J. McCollum rappelle à tous qu’il est l’un des plus beaux joueurs de la Ligue lorsqu’il a un ballon entre les mains. Cette nuit, face aux Wizards, l’arrière s’est transformé en maestro pour offrir une démonstration dont il a le secret et la victoire aux siens (132-120).

Entre tirs de loin, pénétration malines et petits floaters au-dessus de son défenseur, le joueur des Pelicans a tout fait à ses adversaires directes, privés de Bilal Coulibaly, toujours malade. L’homonyme du personnage de GTA a dominé l’ensemble de la rencontre, mais particulièrement le quatrième quart-temps au cours duquel un run de 22 à 2 a permis à son équipe de mettre fin à une série de 11 défaites consécutives !

50-PIECE for CJ McCollum ‼️ pic.twitter.com/bZIWlCZx8J

— NBA (@NBA) January 4, 2025

Cette rencontre, c’était aussi le face à face entre les deux leaders dans la course au Rookie de l’Année, Yves Missi et Alexandre Sarr. Un duel serré puisque le pivot des Pelicans a envoyé 12 points et 11 rebonds et 3 passes décisives à 5/7 au tir tandis que le Français a répondu grâce à 19 points, 7 rebonds et 5 passes décisives à 7/13.

Les deux pires équipes de la Ligue cette saison ont offert un spectacle plaisant dans l’ensemble, sublimé par un artiste de la balle orange. Record en carrière bien mérité pour l’ami Christian Jacques qui a égalé sa marque de janvier 2018 face aux Chicago Bulls !