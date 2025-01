Les Bulls vont retirer le maillot de Derrick Rose

C’était l’une des actualités de ce samedi matin, alors que les Bulls préparaient, pour ce soir, une soirée dédiée à leur dernier MVP en date. Derrick Rose aura bien son maillot retiré à Chicago, la franchise vient de l’annoncer. Un remerciement éternel pour un joueur au talent immense qui a refait naître l’espoir dans l’Illinois.

Une fois terminée l’ère de Michael Jordan, en 1998, les fans de Chicago ont connu un retour brutal à la réalité. Une équipe plus que moyenne, qui squatte le bas de tableau de la NBA et prie chaque saison ou presque pour récupérer un gros lot à la Draft. Quelques saisons en Playoffs, mais aucun espoir concret de titre. Puis vint 2008. Une saison moyenne mais pas pourrie, donc pas de Playoffs et peu de chances d’avoir un jeune prometteur à la Draft.

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose’s number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.

Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025

Toutefois, Chicago, qui a 1,7% de chances de décrocher le premier choix lors de la Lottery, tape dans le mille. Derrick Rose débarque à Chicago, un talent énorme. Rookie de l’Année en 2008-09, et une flamme rallumée pour des fans qui parlent avec nostalgie des années 90. Trois ans plus tard, il est déjà MVP, à seulement 22 ans. Le plus jeune de l’histoire de la ligue, un exploit ? Non, étant donné son niveau de jeu monumental. Avec lui, les Bulls retrouvent les finales de Conférence, mais sont barrés par le Heat d’un certain LeBron James.

THE YOUNGEST #KiaMVP IN NBA HISTORY 🏆@drose took the NBA world by storm with a historic 2010-11 campaign!

The Bulls celebrate Derrick Rose Night at 8 PM ET 🍿 pic.twitter.com/ijPX12Uipy

— NBA (@NBA) January 4, 2025

Le présent n’est pas encore parfait, mais l’avenir est brillant… c’est en tout cas ce que tout le monde pense. Jusqu’en 2012, lors de sa déchirure du ligament croisé antérieur face aux Sixers, en Playoffs. La carrière change radicalement de visage, Derrick Rose ne sera plus jamais le même. Il reste à Chicago jusqu’en 2016, avant de filer à New York, à Minneapolis, à Cleveland, à Detroit, à Memphis.

On se souvient quoi qu’il arrive du Rose de Chicago. Le natif de la ville a tout donné, et aujourd’hui la franchise le lui rend. Maillot retiré, annonce faite au joueur ce matin par le président des Bulls. Un honneur que le joueur a avoué souhaiter, voilà l’envie exaucée. Pas de date pour le moment, mais une promesse : ce sera émouvant.

Source : Bulls