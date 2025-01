La NBA ne s’arrête jamais et c’est Kawhi Leonard qui risque de voir son arrêt malade prendre fin avec son retour tant attendu face aux Hawks.

Le programme NBA de ce soir :

00h : Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers

1h : Indiana Pacers – Phoenix Suns

1h : Detroit Pistons – Minnesota Timberwolves

2h : San Antonio Spurs – Denver Nuggets

2h : Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers

2h : Chicago Bulls – New York Knicks

2h : Miami Heat – Utah Jazz

2h30 : Golden State Warriors – Memphis Grizzlies

4h30 : Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks

Victor Wembanyama vs Nikola Jokic, c’est reparti pour un tour

Après le spectacle de la nuit dernière, Victor Wembanyama et Nikola Jokic croisent le fer à nouveau pour notre plus grand plaisir. Wemby fête ses 21 ans, sans doute qu’il aura envie de marquer un grand coup pour célébrer son anniversaire de la meilleure des manières. Il risque d’être difficile de faire mieux que 35 points et 18 rebonds, mais impossible n’est pas Victor Wembanyama.

Enfin un peu de soleil pour les Suns

Dans la catégorie des équipes qui déçoivent, on demande les Suns. Série en cours de trois défaites consécutives et une dégringolade au classement de l’Ouest, il serait temps pour les Cactus de retrouver leur piquant. Quoi de mieux que de le faire contre une équipe des Pacers qui alterne entre le bon et le moins bon ?

Rendez-vous à 1h pour voir si le soleil va pouvoir de nouveau briller pour les copains de Kevin Durant.

Le retour de Kawhi Leonard (peut-être)

Les Clippers vont (peut-être) enfin pouvoir lancer leur saison avec le retour de Kawhi Leonard. On prend des pincettes ici parce que les Voiliers n’ont pas communiqué officiellement et connaissant Kawhi, mieux vaut pas trop se mouiller.

Ceci dit, il devrait (mot important donc) être en tenue pour défier les Hawks. S’il est absent, les fans des Clippers pourront toujours se régaler du retour de Terance Mann, c’est un peu moins bien, mais ça fait le taff aussi.