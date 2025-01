Les Pistons sont l’une des équipes les plus en forme de la Ligue pour ne pas dire l’équipe la plus en forme de la Ligue et ce sont les Wolves qui en ont fait les frais avec une défaite 119-105 et ce, malgré les 53 points d’Anthony Edwards.

Que cette saison est compliquée pour Minnesota et cette soirée n’a pas fait exception. Après la rencontre face à Boston, Anthony Edwards avait déclaré qu’il avait envie d’être celui qui met les paniers plutôt que celui qui fait les passes décisives.

Sa performance de ce soir confirme ses propos puisqu’Ant a été sur une autre planète : 53 points (record en carrière) à 16/31 au tir et 6 rebonds. Un match XXL qui aurait dû ramener une victoire dans le terrier des Loups sauf qu’il y a eu deux soucis.

ANTHONY EDWARDS TONIGHT:

53 POINTS

6 REBOUNDS

10 3PM

51.6% FG

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/Xh7jxE01e7

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 5, 2025

Le premier : le collectif de Minnesota. Si Anthony Edwards a été en feu, le reste des Wolves a pris un sacré coup de froid avec à peine 52 points inscrits soit moins que le franchise player de Minneapolis à lui seul.

Second souci : les Pistons et plus particulièrement Cade Cunningham. Celui qui espère obtenir sa première étoile d’All-Star a disséqué la défense de Minnesota et propose encore un gros match avec 40 points, 6 rebonds et 9 passes.

CADE CUNNINGHAM TONIGHT:

40 POINTS

9 ASSISTS

6 REBOUNDS

51% FG

ALL-STAR CADE. (via @realapp_) pic.twitter.com/fgOwNrdVbi

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 5, 2025

Si Anthony Edwards n’a pas pu compter sur des adversaires à la hauteur de l’événement du soir, ce n’est pas le cas pour Cade et c’est ici qu’on mentionne Ausar Thompson. Pendant que le meneur de Detroit faisait souffrir la défense de Minnesota, AT s’est occupé de protéger sa moitié de terrain surtout en première mi-temps où il a réalisé 5 interceptions.

SHOWTIME CHEZ LES PISTONS pic.twitter.com/QcmLVgk8Ou

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

Les Pistons parviennent à compter 12 points d’avance et jamais les Loups ne parviennent jamais à refaire leur retard.

Score final : 119 – 105 en faveur de Motor City qui enchaîne une septième victoire en 10 rencontres tandis que Minnesota essuie un 3ème revers consécutif malgré l’incroyable match d’Anthony Edwards. Si Ant-Man veut retenir une chose de cette soirée, il peut se rassurer en se disant qu’il détient désormais le record de points inscrits à la Little Caesars Arena