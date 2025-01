All-Star Game 2025 : que faut-il retenir du premier retour de votes ?

Le premier retour de votes du All-Star Game 2025 a eu lieu hier, et on peut déjà en tirer quelques enseignements. Entre un frontcourt de l’Ouest toujours formé par les légendes du jeu et une nouvelle génération qui fait désormais solidement son trou, il y a de quoi parler. Allez, un peu d’analyse.

Le All-Star Game, c’est en quelque sorte une histoire en deux temps. La première phase, celle des votes et de l’annonce des joueurs, qui crée souvent la discorde et le mécontentement pour les non-sélectionnés. Puis la deuxième, celle du match, qui nous fait malheureusement dormir debout depuis plusieurs années.

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

Au jeu du vote, le public ne boude pourtant pas les joueurs qui ont – en partie – fait de ce match des Étoiles la purge qu’il est actuellement. L’idée de la NBA est de lui redonner un brin de compétitivité avec un nouveau format, mais cela ne séduit pas outre-mesure. Toutefois, on espère que cadres comme jeunes pouces de la ligue qui iront à San Francisco cet hiver le feront avec l’envie d’en découdre.

Et en parlant de billets d’avion, il semble déjà possible d’en commander pour Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, qui dominent respectivement sur les frontcourts de l’Ouest et de l’Est. Deux noms habitués des weekends stellaires, même si Jokic a expliqué par le passé n’avoir que très peu d’intérêt pour ce que l’événement incarne.

LeBron James et Kevin Durant complètent pour le moment le frontcourt de l’Ouest, la récompense associée au statut de légende de la balle orange au XXIe siècle. Oui, certains auraient peut-être préféré avoir du Victor Wembanyama ou du Anthony Davis. Maintenant, avec déjà plus de 200 000 voix de retard sur le top 3, il faut déjà se faire à l’idée que passer par le vote des coachs sera une voie plus certaine vers San Francisco. À moins que les joueurs et les médias ne décident d’autre chose, ce qui est aussi plausible.

À l’Est, du côté des “gros”, le débat est bien moins ouvert, et les 3 noms qu’on devait “logiquement” retrouver – sur le plan des performances – sont présents. En même temps, la compétition est peu sujette à suspense avec des adversaires comme Paolo Banchero (blessé) et Jaylen Brown qui comptent déjà 600 000 votes de retard.

La surprise de ce premier retour de votes vient surtout des backcourts. Stephen Curry n’est pour le moment pas titulaire d’un All-Star Game disputé à domicile, ce serait bien moche si cela devait se confirmer. Bien moche sur le plan du symbole, mais pas tant sur celui du terrain. Shai Gilgeous-Alexander réalise une campagne 2024-25 de MVP, Luka Doncic, même s’il est blessé, est la pièce majeure des Mavericks, derniers finalistes.

À l’Est, le public hisse LaMelo Ball et ses mouvements aux portes de l’inédit en tête de la ligne arrière. Donovan Mitchell suit logiquement la marche, leader de la meilleure équipe de la ligue en termes de bilan. Damian Lillard n’est qu’à 12 000 votes d’une place de titulaire, ça ne se joue pour l’instant à rien. Le choc est dur pour les Hawks, qui voient Trae Young loin derrière dans le classement et Jalen Johnson, auteur d’une superbe saison, non présent dans le top 10. Frustrant quand on constate que Jordan Poole est lui 8e.