Highlights : LeBron James inébranlable face aux Blazers (38 points)

Anthony Davis absent ? Pas de souci, LeBron James est là pour assurer. Même si ce serait mentir que de dire que les Lakers n’ont pas eu chaud en fin de partie, le King s’est sublimé pour offrir la victoire à Los Angeles. 40 ans ? Vous ne lui parlez pas d’âge.

LeBron James doing LeBron James things. Puissance en percussion, dunk explosif, dagger depuis le parking à 1 minute de la fin pour quasiment tuer le match. La palette est complète et permet au King d’égaler Michael Jordan au nombre de matchs à plus de 30 points en carrière (562 matchs, bref)

LeBron James in the @Lakers W:

👑 38 PTS (15/25 FGM)

👑 8 AST

👑 7 3PM

LeBron ties Michael Jordan (562) for the most 30+ point games in NBA history. pic.twitter.com/G4SS3i1o2c

— NBA (@NBA) January 3, 2025

Un match qui a permis aux Lakers de s’imposer face à des Blazers qui n’ont pas voulu lâcher le morceau. Les Lakers sont à 19-14, synonyme de 6e place à l’Ouest. Un train dont il ne faut absolument pas se laisser décramper, la qualification directe en Playoffs est bien trop importante.