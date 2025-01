Six matchs cette nuit en NBA, et il s’en est passé des choses ! Des vieux très très en forme, une équipe qui ne perd plus et un presque comeback… envoyez le gros récap !

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Rudy Gobert a été discret face aux Celtics (6 points et 7 rebonds)

Guerschon Yabusele n’a rien pu faire face à Steph Curry, malgré ses 13 points et 6 rebonds en sortie de banc

Nicolas Batum n’a pas scoré face au Thunder

Ousmane Dieng a joué deux matchs, un en NBA et l’autre en G League

Pacôme Dadiet a été efficace en G League

Armel Traoré et Rayan Rupert n’ont pas joué lors de Lakers – Blazers.

Le highlight de la nuit

CHEF CURRY WAS COOKIN’ TONIGHT 👨‍🍳

🔥 30 PTS

🔥 8/8 3PM

🔥 10 AST

The first time in his career Steph’s gone 8/8 or better from deep! pic.twitter.com/GoJWPUKgLI

— NBA (@NBA) January 3, 2025

Les résultats en TTFL

