Le choc de la nuit opposait au Target Center les Wolves aux Celtics, et dans le “match dans le match” entre les deux All-Stars Jayson Tatum et Anthony Edwards, c’est celui aux contours les mieux dessinés qui a dominé. Superbe match de JT, envoyez les highlights.

Jayson Tatum est peut-être le meilleur exemple qui soit de “joueur qu’on prend pour acquis”.

Le génie de Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander ou la gloutonnerie d’un Giannis Antetokounmpo nous fait parfois oublier à quel point Jayson Tatum est un merveilleux joueur de basket. Lui le sait, ça on sait, et cette nuit il nous l’a rappelé et l’a rappelé encore plus violemment aux Wolves, et notamment à un Anthony Edwards qui n’a pas tenu la comparaison. Et si c’est Derrick White qui a par deux fois maintenu la tête des Loups sous l’eau au dernier quart, c’est bien le très smooth, très puissant et très adroit Tatum qui a été l’homme du match pour offrir leur 25è victoire de la saison aux champions en titre. Pour fêter ça ? Envoyez les highlights de JT, envoyez… le JT (ref de vieux) !

TATUM WAS IN HIS BAG TONIGHT 🙌

☘️ 33 PTS

☘️ 9 AST

☘️ 8 REB

☘️ 6 3PM

☘️ 3 STL@celtics move to 25-9 on the season! pic.twitter.com/Ollp4x4JKk

— NBA (@NBA) January 3, 2025