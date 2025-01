Quelle fin de match à Milwaukee ! Alors que Cam Johnson et Cam Thomas offraient de la bonne came aux Nets et que D’Angelo Russell confirmait son retour en forme, les Bucks se sont mis à faire flipper tout le monde en leur collant un 20-0 dans le money time. C’est passé à ça, mais on fait l’article quand même.

Il se passe toujours quelque chose en NBA, même quand il y a 20 points d’écart à 8 minutes de la fin d’un match.

De 111-90 à 111-110 il s’est donc déroulé sept minutes environ, Damian Lillard prenant notamment les choses en main avec 11 des 20 pions des Bucks sur la période. Des Nets qui ne mettent plus un pied devant l’autre, les 17 000 et quelques fans du Fiserv Forum qui n’en croient pas leurs sabots ni leurs bois, et petit à petit Milwaukee qui grignote, jusqu’à revenir à un petit point et la possession de la victoire sur un challenge gagné par Doc Rivers.

Doc Rivers qui étalera toute sa science sur cette dernière action en commandant une iso pour Giannis Antetokounmpo, alors même que Damian Lillard avait la main la plus chaude du pays. Récompense pour les Nets au final, meilleurs pendant 41 minutes, et on est donc passé à deux doigts d’écrire sur le comeback de l’année. Sans parler du fait qu’on a failli assister à un remake du Meximieux – St-Rémy de 2022, mais ça c’est une autre histoire.

DAME CAPS A 20-0 RUN 🤯

Bucks trail by 1 in the final minute… pic.twitter.com/yNRzLLCTKD

— NBA (@NBA) January 3, 2025