Wolves – Warriors : le 6e contre le 7e en Playoffs, un fait très rare dans l’histoire !

Les Warriors vont retrouver les Wolves au second tour des Playoffs. Une affiche plutôt rare car elle mettra aux prises le 6ème contre le 7ème au classement. C’est seulement la 3ème fois que ce scénario arrive dans l’histoire de la NBA !

Si on devrait savourer les retrouvailles entre Draymond Green et Rudy Gobert, ce Wolves – Warriors marque déjà l’histoire de la Ligue. Les deux franchises ont éliminé respectivement les Lakers et les Rockets, qui détenaient pourtant l’avantage du terrain. Les têtes de série numéro 2 et 3 à l’Ouest sont donc à Cancun et ça nous donne une affiche entre le 6ème et le 7ème au second tour. Selon Keerthika Uthayakumar, il n’y a eu que trois séries dans l’histoire NBA entre un 6ème et un 7ème !

A 6-seed (MIN) & a 7-seed (GSW) are meeting in the playoffs for the third time in NBA history.

1987 – HOU vs SEA

2023 – GSW vs LAL

2025 – MIN vs GSW

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 5, 2025

Le plus marrant, c’est que deux d’entre elles concernent Golden State. Les Warriors avaient sorti les Kings au premier tour en 2023 quant les Lakers en avaient fait de même face aux Grizzlies. L.A. avait ensuite pris le meilleur sur Golden State avant de se faire sweeper en Finale de Conférence par les Nuggets. En 1987, les Sonics et les Rockets en avaient fait de même face aux Blazers et aux Mavs. De beaux upsets pour l’histoire mais aucune de ces équipes n’avait remporté de titre NBA dans la foulée. À voir si les Wolves et les Warriors parviendront à faire mieux en 2025.

Source texte : Keerthika Uthayakumar