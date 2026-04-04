Résumé de la nuit en NBA : les Hawks n’arrêtent plus de gagner !

Le 04 avr. 2026 à 08:17 par Timéo Gomes

Beaucoup de grosses raclées dans cette nouvelle nuit de NBA mais aussi une performance historique, un Français au top de sa forme et des Hawks qui ne savent plus comment on fait pour perdre un match de panier-ballon.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Pas de suspense entre Hornets et Pacers. Malgré les 30 points de Pascal Siakam, Charlotte a largement dominé la rencontre, avec notamment six joueurs à 11 points ou plus.

Accrocheurs jusqu’en fin de troisième quart, les Wolves ont ensuite faibli avant de s’incliner face à Philadelphie. Le quatuor Paul George (23 points), Tyrese Maxey (21 points), Kelly Oubre (21 points) et Joël Embiid (19 points, 13 rebonds) y est pour quelque chose.

Les Hawks ont détruit Brooklyn pour valider leur 19ème succès en 22 matchs. CJ McCollum a encore été énorme avec 25 pions et 7 caviars, à 8 sur 12 au tir. Côté Nets, on appréciera les 13 points de Nolan Traoré.

Énorme blowout entre Knicks et Bulls. OG Anunoby à 31 points, Jalen Brunson et Mitchell Robinson tous deux en double-double avec 17 points, c’était tout simplement trop pour ces pauvres Bulls.

Kevin Durant a mis 25 points pour mener les Rockets à une victoire facile contre un faible Jazz duquel on ne retiendra que les 27 points de Cody Williams.

GG Jackson a eu beau mettre 30 pions, les Raptors étaient juste beaucoup trop forts pour Memphis. RJ Barrett a scoré 25 unités, et Brandon Ingram a postérisé !

Une Formule 1 contre un karting, ça donne ce Celtics – Bucks dans lequel les C’s se sont tranquillement imposés. Jaylen Brown a mis 26, Jayson Tatum a frôlé le triple-double (23/11/9), Neemias Queta lui a validé un double-double (19 points, 10 rebonds). Un récital en gros.

Le Magic a gagné mais tout le monde s’en fout. La chose à retenir c’est la perf monumentale de Cooper Flagg avec ses 51 points. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire NBA à dépasser la barre symbolique des 50 puntos.

Le dernier match de la soirée s’est décidé dans le money-time et il a fallu que Dylan Cardwell envoie deux énormes contres pour sceller la victoire des Kings. Maxime Raynaud de son côté a mis 28 points en étant lui aussi très clutch, le Rookie du Mois a frappé !

Le highlight de la nuit :

Les deux paniers qui ont permis à Cooper Flagg de dépasser les 50 points :

51 POINTS FOR COOPER FLAGG.

FIRST TEENAGER TO SCORE 50 IN AN NBA GAME 🚨 pic.twitter.com/kaZiyOTczI

— NBA (@NBA) April 4, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :