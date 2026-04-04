Cooper Flagg (51 points), plus jeune joueur de l’histoire à dépasser les 50 points !

Les Mavs affrontaient le Magic cette nuit dans un match qui semblait n’avoir aucun intérêt, pourtant il a été le théâtre d’une performance extraordinaire signée Cooper Flagg. Le rookie de Dallas a inscrit 51 points, et devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à dépasser la barre symbolique des 50 points !

C’est la plus grosse perf de la soirée, et sans doute une des performances qui marqueront l’histoire de cette saison NBA 2025-26. Alors que le Magic s’est défait plutôt aisément des Mavericks (127-138), la planète basket n’a d’yeux que pour un membre de l’équipe perdante. Bien normal puisqu’il vient de battre un record NBA !

Cooper Flagg 51 PTS, 6 REB, 3 AST, 3 STL, 19/30 FG, 6/9 3FG, 7/7 FT, 77.1% TS vs Magic

Youngest player in NBA history to score 50. pic.twitter.com/F8S1vHxVnE https://t.co/RnO8dI36yi

— Basketball Performances (@NBAPerformances) April 4, 2026

51 points à 19 sur 30 au tir dont 6 sur 9 de loin, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre. Voici la ligne de stats gargantuesque qu’a posé Cooper Flagg sur la truffe du Magic, le tout en « seulement » 34 minutes et avec une seule petite perte de balle. Une démonstration de talent tout du long, mais surtout… 51 points bordel !!!

Le Maverick devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre, et même dépasser la barre symbolique des 50 puntos. Il est d’ailleurs le seul à l’avoir fait à 19 ans, puisque, que ce soit Brandon Jennings (55 points), LeBron James (56 points), Devin Booker (70 pions) ou encore Wemby (50 points) qui complète ce top 5 de précocité, tous ont réalisé cette perf après leur 20ème anniversaire.

Cooper Flagg dropped 51 Points and became the first teenager in HISTORY to drop 50 in the NBA

• Flagg (19-103): 51

• Jennings (20-052): 55

• LeBron (20-080): 56

• Booker (20-145): 70

• Wemby (20-314): 50 pic.twitter.com/93h3pBQhWj

— Hater Report (@HaterReport) April 4, 2026

Cooper Flagg est historique, et si personne n’a jamais douté de son talent, la planète basket ne peut que s’émerveiller face à cette affirmation. L’avenir est radieux pour le numéro 32, et nul doute que cette performance pèsera dans l’esprit des votants pour le trophée du Rookie de l’Année…

COOPER FLAGG, PLUS JEUNE JOUEUR DE L’HISTOIRE À MARQUER 50 POINTS DANS UN MATCH :

🔹 51 points (19/30 au tir)

🔹 6 rebonds

🔹 3 interceptions

🔹 6/9 à 3-points

🔹 7/7 aux lancers

Performance exceptionnelle du Rookie des Mavs ! 😱🙌 pic.twitter.com/pJb6fDxxIF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026