Maxime Raynaud (28 points) célèbre son titre de Rookie du mois de belle manière !

Alors que le sort du match entre Kings et Pelicans s’est décidé dans les derniers instants (117-113), Maxime Raynaud lui s’est chargé de parfaitement fêter son titre de Rookie du Mois de mars, en envoyant une nouvelle pointe à 28 puntos, et la victoire qui va bien derrière !

Kings et Pelicans ont clôturé cette nuit de NBA en nous offrant un thriller dans le money-time. Double contre décisif de Dylan Cardwell pour permettre aux Rois de s’imposer, mais devinez qui a mis les gros pannetons avant que ce soit à la défense de Sacramento de finir le match…

Maxime Raynaud célèbre son titre de Rookie of the Month de belle manière face aux Pelicans 🇫🇷🏆

🔹28 points

🔹9 rebonds

🔹4 passes

🔹11/14 au tir

🔹La win à la maison

Light the Beam 😎🟣 pic.twitter.com/hlEzT4nght

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026

Et oui ! C’est bien Maxime Raynaud ! Le pivot a envoyé une ligne de stats bien sale avec 28 points à 11 sur 14 au tir (79% !!!), 9 rebonds et 4 passes. Le tout en « seulement » 29 minutes, y a pas à dire, Mad Max a su comment fêter son titre de Rookie du Mois de mars.

Le numéro 42 a aussi notamment inscrit 9 points dans les 6 dernières minutes de cette rencontre bien bien serrée, dont ce panier ultra clutch sur la tronche de Trey Murphy. S’il se met à finir les matchs en plus qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise.

MAD MAX 💪 pic.twitter.com/Oham5puo9E

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 4, 2026

En tout cas ça fait du bien de revoir Maxime Raynaud pleine puissance après un léger trou d’air ces derniers jours. Choix numéro 42 à la Draft… on se rend pas compte du vol que c’est de l’avoir chopé aussi bas !

Maxime Raynaud envoie un statement après son duel vs Derik Queen :

« Je pense que je suis le meilleur big de cette Draft. Je l’ai prouvé face à d’autres intérieurs qui ont été draftés avant moi. […] Il y avait un seul joueur NCAA à tourner en 20-10 l’an dernier »

Dis-leur !! 👑 pic.twitter.com/gBFLfaUdja

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) April 4, 2026