La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré (13 points) en forme face aux Hawks

Onze Français étaient sur les parquets NBA cette nuit, et si Maxime Raynaud a ébloui la planète basket de son talent, il ne faut pas oublier la jolie perf de Nolan Traoré, auteur de 13 points et 4 passes avec les Nets.

Les résultats de la nuit :

Rudy Gobert

Pas beaucoup de scoring pour Rudy face aux Sixers (5 points à 2 sur 8 au tir), mais un véritable aspirateur sous les planches avec 16 rebonds dont 7 offensifs. Malheureusement sans la win au bout mais ça reste notable !

Nolan Traoré

13 points, 4 passes et 3 interceptions pour Nolan qui continue de prendre de la place dans cet effectif des Nets. Si seulement cette perf n’était pas dans une défaite de 34 points…

Zaccharie Risacher

Zacch lui était du bon côté de l’histoire avec les Hawks mais n’a pu disputer que 13 petites minutes, et sans peser sur la rencontre. 2 points et 1 rebond pour le Faucon.

Mohamed Diawara

6 points en 12 minutes pour Mo Diawara face aux Bulls, les deux passes décisives font plaisir aussi !

Guerschon Yabusele

Le Capitaine n’a pas pu exercer sa revanche sur ses anciens Knicks. 5 points, 4 rebonds et 1 passe en 25 minutes pour Guerschon.

Rayan Rupert

Match compliqué pour Rayan Rupert face aux Raptors avec seulement 4 points en 25 minutes (2 sur 7 au tir). La défense des Raptors c’est pas du beurre.

Adama Bal

Même constat pour Adama Bal. 2 points, 2 rebonds à 1 sur 4 au tir en 20 minutes.

Ousmane Dieng

Le Buck a malheureusement peiné à retrouver son rythme des derniers jours et s’est trouvé bien maladroit avec un 4 sur 15 au tir. 9 points, 3 rebonds et 1 passe pour Ousmane Dieng

Noah Penda

Seulement 2 minuscules minutes pour Noah Penda, mais assez pour capter 1 rebond et distribuer 1 caviar.

Maxime Raynaud

Sans doute la plus grosse performance tricolore de la soirée. 28 points, 9 rebonds et 4 passes à 11 sur 14 au tir pour Mad Max qui a aussi été bien clutch en fin de match (9 points inscrits sur les 6 dernières minutes). Le titre de Rookie du Mois a bien été célébré !

Killian Hayes

Killian Hayes complète cette nuit des Français avec 5 points, 3 rebonds et 5 passes en 20 minutes, mais malheureusement encore beaucoup de maladresse pour le meneur des Kings (1 sur 8 au tir). Au moins la win est au bout !

Le programme de la nuit :