Éliminés des Playoffs par Golden State cette nuit, les Rockets ont montré leurs limites offensives sur la plus grande scène. De quoi les pousser à tenter un gros coup cet été, et potentiellement recruter une superstar ?

Ce qu’on craignait le plus pour Houston est arrivé cette nuit.

Dans le match le plus important de la saison, un Game 7 de premier tour de Playoffs face aux Warriors, les hommes d’Ime Udoka ont flanché en attaque : seulement 89 points marqués, 40,5 % au tir, à peine 6 shoots à 3-points réussis, sans compter les ratés habituels aux lancers-francs. Les chiffres font mal mais l’impression visuelle encore plus : on a vu une équipe souvent sans solution, qui pataugeait sur demi-terrain, notamment face à la défense de zone des Warriors.

Pendant qu’Alperen Sengun finissait un peu sur les rotules, Jalen Green a confirmé sa série dégueulasse et Fred VanVleet est tombé de son nuage. Seul Amen Thompson a vraiment été à la hauteur de l’événement dans le Game 7, lui qui a été un moteur pour les Rockets à travers son agressivité constante. On adore Amen mais si c’est lui qui doit porter l’attaque de Houston, il y a un vrai problème.

The Rockets desperately need a No. 1 option next season

Is it time? pic.twitter.com/csy69XIXcw

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 5, 2025

“S’ils se font éliminer tôt, ils pourraient à nouveau jeter un œil vers Kevin Durant durant l’intersaison. Surveillez-les.”

Voici ce que disait l’insider Shams Charania il y a trois semaines, juste avant le début des Playoffs. Les rumeurs impliquant Houston et Kevin Durant ne datent pas d’hier et devraient revenir au cœur de l’actu lors des semaines à venir. Pour de multiples raisons : les Rockets ont des picks de draft des Suns, KD possède une bonne relation avec Ime Udoka ainsi qu’un passif au Texas (il a joué là-bas en NCAA), et il est clair que Houston avait désespérément besoin d’un Durant cette nuit face aux Warriors.

En instance de départ à Phoenix, Kevin Durant représente une option presque naturelle pour les Rockets mais ces derniers pourraient aussi jeter un œil sur d’autres gros dossiers, comme celui de Giannis Antetokounmpo par exemple.

Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, les Rockets ont tout ce qu’il faut pour se poser sérieusement à la table des négociations : cinq choix de premier tour de draft transférables, des jeunes joueurs prometteurs, des contrats suffisamment conséquents pour monter un deal d’ampleur, et surtout une base collective solide qui peut attirer n’importe quelle superstar désireuse de jouer le titre.

Team 22: The Houston Rocketshttps://t.co/d5wRSm0GaN pic.twitter.com/L5wnc7BVXX

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 5, 2025

La franchise de Houston va néanmoins devoir faire de vrais choix si elle veut se montrer agressive. Car pour recruter une superstar, il faudra obligatoirement briser le noyau de jeunes qui forment l’équipe actuelle. Amen Thompson semble être le seul jeunot véritablement intouchable dans le lot, peut-être Sengun aussi. Mais Jabari Smith Jr., Jalen Green et Cie pourraient bien devoir faire leurs valises cet été.

Si continuité est parfois synonyme de progression naturelle, cela peut aussi être synonyme de stagnation voire de régression, surtout à l’Ouest (demandez donc aux Kings). On n’a par exemple pas vu assez de Jalen Green (bien au contraire même) pour dire que ce gars va exploser son plafond l’an prochain et par la même occasion celui des Rockets. Et sans manquer de respect à Alperen Sengun, il n’est pas une première option élite dans la NBA actuelle.

Vous l’avez compris, Houston va devoir se bouger et tenter un gros coup. Cela tombe bien : c’est l’été pour le faire, au vu des stars qui pourraient arriver sur le marché.

Don’t over complicate this. The offseason objective is simple for the Rockets:

Go get Kevin Durant or Giannis or a SUPERSTAR. Young core be damned (outside of Amen).

And when 2025-2026 season starts, go win a damn championship. pic.twitter.com/BiyPAYHxhm

— The Commish (@SummitCommish) May 5, 2025