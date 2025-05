S’il y a bien une satisfaction que les Rockets peuvent tirer de ce match 7 perdu face aux Warriors (89-103), c’est la performance d’Amen Thompson. Le sophomore de Houston a été le leader de son équipe, c’est peut-être pas pour tout de suite, mais l’avenir pourrait s’avérer radieux dans le Texas.

Malheureusement, alors qu’ils avaient l’occasion de faire un comeback de 3-1 contre Golden State, le collectif des Rockets s’est quelque peu effondré dans ce Game 7. Sengun a beaucoup bossé au rebond mais a été maladroit en attaque, de même pour VanVleet et Dillon Brooks, Jalen Green a fait du Jalen Green. En fait, Buddy Hield était simplement trop fort pour eux (oui, cette phrase est bien réelle).

Pourtant, Amen Thompson aura tout tenté pour garder les siens en vie. Expérience ou pas, le quatrième choix de la Draft 2024 ne s’est absolument pas caché, et a totalement assumé ses responsabilités. 24 points à 56% au tir (9 sur 16), 9 rebonds, 3 assists accompagnés d’1 contre et d’1 interception. Le Rocket n’a rien à se reprocher sur son match 7.

Amen Thompson is the youngest player in Rockets history to score 20+ PTS in a Game 7. pic.twitter.com/a54QbSUvQp

— Real Sports (@realapp_) May 5, 2025

Une performance qui reflète bien la montée en puissance du frère Thompson au sein de l’effectif texan. Sur la série, il cumule environ 16 points et 7 rebonds à 50% au tir en plus d’une défense élite. Pour un sophomore, qui plus est qui affronte une équipe de vieux briscards comme les Warriors, c’est du très très sérieux, et ça n’augure que du bon pour la suite de son aventure dans la Grande Ligue.

Alors évidemment les comparaisons vont jaser entre ses perfs à lui et celles de Jalen Green qui sont malheureusement bien décevantes hormis son Game 2. Peut-être que les Rockets feront un choix dès cet été, mais en attendant, Houston peut être serein avec son joyau dans ses rangs.