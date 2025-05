Steve Kerr : “Je suis émerveillé par l’esprit de compétition de Stephen Curry”

Après son match à deux vitesses face aux Rockets, et sa belle deuxième mi-temps, Stephen Curry s’est vu complimenté par Steve Kerr après la rencontre. Pour son coach, le Chef est un modèle de travail, qui cherche constamment à montrer qu’il est au niveau.

Que peut-il rester à Stephen Curry, comme objectif de carrière ? Il a tout gagné. Tout le monde pourrait se dire qu’il n’a plus rien à accomplir, qu’il termine sa carrière en profitant de chaque match à fond. Mais non. Steph est un mort de faim, qui en veut toujours plus. Un cinquième titre pour compléter la main en termes de bagues, et ouvrir de (très) déplaisantes conversations pour certains autres grands joueurs.

Steve Kerr loue, après son Game 7 où il a d’abord été en difficulté avant de s’illustrer, un tempérament de compétiteur hors pair. Propos recueillis en conférence de presse d’après-match.

“Je suis émerveillé par l’esprit de compétition de Steph. Il a 4 bagues. Il a une médaille d’or olympique. Il n’a rien à prouver à qui que ce soit, et pourtant chaque soir il vient avec le désir de prouver quelque chose.” – Steve Kerr

D’ici à un hypothétique 5e titre, les Warriors auront encore à gérer les Wolves, dans une série qui s’annonce rugueuse physiquement et complexe d’un point de vue de la différence de gabarit entre les deux équipes.