Malgré les doutes après les matchs 5 et 6 où ils s’étaient ramenés en tongs, les Warriors ont bien validé leur upset face aux Rockets en remportant ce Game 7 (89-103). Stephen Curry ou Jimmy Butler en leader ? Non non, c’est bien Buddy Hield qui a enfilé la cape de super-héros, cette fois.

Vous souvenez-vous du début de saison de Buddy Hield ? Cette époque où l’on se disait que les Warriors avaient remplacé Klay Thompson par le même mais en mieux, tant il faisait tomber la foudre sur les adversaires de Dubs à coup de 60% derrière l’arc. Vous le pensiez perdu ce Buddy Hield, et bien il a repointé le bout de son nez au meilleur des moments.

Après un match 6 catastrophique, et même au global, une série qui en touchait une sans faire bouger l’autre, l’ancien des Kings a pondu une masterclass absolue dans le match le plus important de la saison pour son équipe. Buddy Hield meilleur joueur d’un match 7, fallait la prédire celle-là.

⭐️ BUDDY « GAME 7 » HIELD ⭐️

33 POINTS

12/15 AU TIR (!)

9/11 À TROIS POINTS (!!)

DE LA DÉFENSE

0 BALLON PERDU

LE HÉROS DE CE MATCH 7 !! pic.twitter.com/WJSHzL3OIJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025

Pourtant il n’y a qu’à regarder sa ligne de stats pour comprendre. 33 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres, mais surtout, des pourcentages complètement ahurissants. 12 sur 15 au tir global (80% !) dont 9 sur 11 depuis le parking du Toyota Center (82% !!!). Même pas besoin d’aller sur la ligne des lancers pour scorer des points faciles, Hield aurait pu shooter avec ses dents de devant ça aurait quand même fait ficelle.

Au-delà des stats brutes, le Warrior aura été un vrai métronome tout au long de la rencontre. Très bon en première mi-temps (22 points) quand GS creuse un petit écart, il baissera en régime dans le troisième quart ce qui va permettre aux Rockets de revenir, avant de remettre le pied au plancher dans les 12 dernières minutes pour éteindre tout espoir texan (11 points dans le dernier quart).

Facteur X, MVP du match, meilleur shooteur de tous les temps (faut pas déconner), appelez le comme vous voulez mais Buddy Hield a vraiment été la pièce majeure de ce succès californien. À voir s’il peut rester dans ce rythme pour commencer la série face aux Wolves.