Officiel : Wolves – Warriors en demi-finale de Conférence Ouest !

Ils se sont fait peur mais ont fini par faire le travail au Game 7, les Warriors sont bien les derniers qualifiés pour le second tour des Playoffs 2025. Ils y affronteront les Timberwolves.

C’est fait, dans la douleur, mais c’est fait. Golden State complète l’upset et bat les Rockets deuxième de la Conférence Ouest pour accéder au second tour. Félicitations à Steph Curry et compagnie, mais le repos sera de courte durée, les Warriors sont attendus par les Loups, eux qui ont chassé le roi et son magicien.

Les Minnesota Timberwolves sont venus à bout des Lakers en cinq matchs et se sont donc offert quelques jours de tranquillité en plus, mais aucun doute sur le fait qu’Anthony Edwards sera prêt à reprendre du service. Après Kevin Durant l’année dernière, LeBron James cette année, et si Ant ajoutait le Chef Curry à son tableau de chasse ?

En tout cas pas de surprise pour les Warriors. La série risque d’être très physique et rugueuse à l’image de leur premier tour face aux Fusées. Ajoutez à cela une “petite” rivalité entre Rudy Gobert et Draymond Green (en même temps, qui n’est pas en embrouille avec lui), et voilà la recette pour des matchs qui vont encore récolter quelques fautes flagrantes ou fautes techniques. On aimerait quand même éviter l’étranglement façon MMA cette fois, n’est ce pas Dray ?

🚨 C’EST OFFICIEL

WOLVES – WARRIORS EN DEMI-FINALE DES PLAYOFFS À L’OUEST !!

🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/LfVgZR7RrG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025