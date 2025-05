Résume NBA de la nuit : les Pacers mènent 1-0, les Warriors sauvent leur peau !

Le premier match du second ainsi que le dernier du premier se jouaient le même soir, et ça a donné pas mal de spectacle : les Rockets sont en vacances… et les Cavaliers déjà menés ! On fait le point de suite dans le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Cavaliers (0) – Pacers (1) : 112-121 (les stats)

: 112-121 (les stats) Rockets (3) – Warriors (4) : 89-103 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

Le buzzer beater de Buddy Hield pic.twitter.com/30M2ZXDSUX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025

La nuit des Français

Aucun tricolore sur les parquets ce soir

Le bracket des Playoffs

Source : ESPN

Le programme NBA de ce soir