Trois NBA Awards annoncés cette semaine, dont le Coach de l’année ce lundi

La Ligue continue sa distribution de récompenses annuelles. 3 NBA Awards seront attribués cette semaine, avec notamment le Coach de l’année ce lundi soir.

Les NBA Awards s’enchainent mais on attend toujours d’avoir une date pour le plus fameux d’entre eux, le MVP bien sûr. Ce ne sera pas pour cette semaine puisque la NBA a annoncé que d’autres récompenses étaient au programme des prochains jours.

Cela commence dès ce soir avec le trophée de Coach de l’année qui sera annoncé à 0h30. Kenny Atkinson, J.B. Bickerstaff et Ime Udoka sont au coude-à-coude pour la victoire finale et le suspense demeure entier.

Mardi, on devrait connaitre le lauréat pour le dirigeant de l’année. Spoiler, Nico Harrison ne sera certainement pas élu. (désolé les fans de Dallas, c’était gratuit)

Enfin, mercredi sera annoncé le “Social Justice Champion”, le joueur qui s’est le plus impliqué dans la justice sociale. C’est le Kareem Abdul-Jabbar Trophy. Bam Adebayo, Harrison Barnes, Chris Boucher, Jrue Holiday et C.J. McCollum sont les finalistes.

This upcoming week, the winner of the NBA Coach of the Year Award will be announced on @NBAonTNT, and the winners of the NBA Basketball Executive of the Year and the NBA Social Justice Champion awards will also be revealed.

Complete awards announcement schedule for the week ⬇️ pic.twitter.com/TnRnqgZiEh

— NBA Communications (@NBAPR) May 4, 2025