A partir de ce soir, 3h30, le Thunder et les Nuggets se rendront coup pour coup avec dans le viseur une place en finale de Conférence. OKC n’y a plus mis les pieds depuis 2016 et une série iconique face aux Warriors, les Nuggets connaissent un peu la route depuis leur titre en 2023. Mais au-delà de cette match-up évidemment intéressante, c’est el famoso “match dans le match” qui sera sur toutes les lèvres, le duel qui opposera les deux meilleurs joueurs de la saison, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.

Olivier Atton face à Mark Landers. Sangoku vs Vegeta. Ryu contre Ken. Un 1v1 entre Cristiano et Léo, entre prime Rafa et prime Novak.

Ce duel qui va opposer Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, c’est littéralement ce que le basket peut nous offrir de mieux en 2025.

Les deux meilleurs joueurs de la saison ? Évidemment… mais pas seulement. On parle ici de deux génies de leur époque, deux bêtes ultimes dans la forme de leur vie, et qui viennent peut-être de lâcher deux des, allez, dix plus grosses saisons individuelles de l’histoire.

Shai Gilgeous-Alexander vient de réaliser un exercice dans les standards des meilleures saisons en carrière de Michael Jordan, petite comparaison assez cool, alors que Nikola Jokic est le genre de mec capable de faire alterner un match à 40 points et un autre à 20 rebonds… ou 20 passes, à moins qu’il ne fasse pas tout ça en même temps, on vous jure qu’on exagère même pas.

Deux leaders, deux monstres statistiques, deux attaquants exceptionnels, deux défenseurs sous-cotés, SGA notamment, deux favoris pour le trophée de MVP à tel point que, quoiqu’il arrive, les fans de l’un ou de l’autre crieront au complot si leur poulain ne repart pas avec la statuette.

A partir de ce soir et pour quatre matchs minimum, les deux se croiseront entre le Paycom Center d’Oklahoma City et la Ball Arena de Denver. Pas forcément en bugne à bugne sur le terrain, mais c’est évidemment leur duel à distance que l’on suivra avec le plus d’attention. Chet Holmgren ou Jalen Williams auront leur mot à dire au relai de SGA, tout comme Jamal Murray ou Aaron Gordon au soutien du Joker, mais au soir de cette merveilleuse saison on ne peut décemment pas attendre autre chose des deux stars qu’une masterpiece ultime, de celles qui transforment une saison fabuleuse en saison légendaire. Avantage collectif à Shai Gilgeous-Alexander, il semblerait en tout cas, mais Nikola Jokic a l’expérience du champion et déjà trois trophées de MVP, ça vous classe un homme.

Deux versions très différentes de la perfection, un arrière smooth, délié et élastique face à un grand nounours aux compétences physiques et intellectuelles inédites. Une même musique mais deux manières de la jouer, un même spectacle mais deux acteurs aux qualités complémentaires.

Un choc pareil, en Playoffs, sorte de quintessence du basket après une saison parfois bien longue.

Ça commence ce soir, ça va être absolument fabuleux, et c’est complètement immanquable.