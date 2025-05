Dominés à la maison dans leur Game 7 face aux Warriors, les Rockets sont tombés dès le premier tour des Playoffs. La déception est grande mais elle ne doit pas faire oublier l’énorme pas en avant réalisé par Houston cette saison.

Forcément, quand vous avez remporté 52 matchs en saison régulière, que vous avez terminé deuxième de votre conférence et que vous sortez dès le premier tour des Playoffs, ça ressemble à un échec.

Néanmoins, si on nous avait dit il y a quelques mois que Houston allait remporter 52 matchs en saison régulière, terminer deuxième de sa conférence et ainsi retourner en Playoffs, on aurait répondu que la campagne 2024-25 des Rockets est un succès, quoi qu’il arrive par la suite.

Oui, les hommes d’Ime Udoka ont montré leur inexpérience et leurs limites offensives sur la grande scène face aux Warriors, mais ils ont surtout montré ce qui a fait leur force toute la saison : défense, collectif, impact physique, et surtout un esprit “on n’a peur de personne” même quand c’est Steph Curry, Draymond Green et Jimmy Butler en face.

❤️ BRAVO LES ROCKETS ❤️

La fin est triste, mais quelle saison !

Le retour au plus haut niveau, avec une saison régulière exceptionnelle, un vrai ADN développé, un our coaching staff et des jeunes qui bossent dur.

Y’a encore du taf, mais de grands pas en avant ont été faits !… pic.twitter.com/eGUVB8uZHT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025

Les Rockets ont confirmé les progrès démontrés l’an dernier lors de la première saison d’Ime Udoka, passant d’une équipe onzième avec 41 victoires à une équipe deuxième avec 52 succès, tout ça dans une terrible Conférence Ouest. Ils ont commencé à goûter au plus haut niveau, non seulement en Playoffs mais aussi en se qualifiant pour le Final Four de la NBA Cup à Las Vegas. Pas de doute, les Fusées ont décollé cette année et ont engrangé de l’XP !

Comme un symbole, Udoka fait partie des finalistes pour le titre de Coach de l’Année, Alperen Sengun a été élu pour son premier All-Star Game, et Amen Thompson a pris une nouvelle dimension. La jeunesse grandissante de Houston a été l’une des belles histoires de la saison, elle qui a notamment pu compter sur la présence des vétérans Fred VanVleet, Dillon Brooks et Steven Adams, ce dernier sortant de sa grotte pour réaliser de beaux Playoffs.

Principal accroc au milieu de tout ça : Jalen Green, qui représente toujours une énigme. Sa saison régulière fut correcte (meilleur marqueur des Rockets, 21 points par match) mais il a montré de grosses limites pour ses premiers Playoffs. De quoi fragiliser sa place dans le projet de Houston ? On peut se poser la question.

🔥 JALEN GREEN vs GOLDEN STATE 🔥

13,3 POINTS

37% AU TIR

30% DE LOIN

67% AUX LANCERS

FLOW INTACT

« SÉRIEUSEMENT ?!? » 😤😤😤 pic.twitter.com/TkAlCoRmto

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025

Vous l’avez compris, les Rockets ont posé cette année des bases très solides pour espérer jouer les premiers rôles à l’avenir. On a hâte de voir désormais si les Fusées tentent un gros coup à la prochaine intersaison (Kevin Durant ? Giannis Antetokounmpo ?) pour booster leur attaque.

Clairement, il faudra garder un œil sur Houston dans les semaines et mois à venir.