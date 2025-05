C’est l’homme qui est en train de faire basculer la série en faveur des Rockets : Steven Adams. Le pivot néo-zélandais a été le facteur X face aux Warriors dans le Game 6, et a reçu le meilleur compliment possible de la part de son coéquipier Fred VanVleet.

“On dirait un homme des cavernes dans cette ère du small ball. C’est un pivot à l’ancienne qui bouge tout le monde.”

Difficile de mieux résumer l’impact de Steven Adams qu’à travers ces mots de Fred VanVleet. Juste après la victoire de Houston cette nuit, le meneur des Rockets a rendu hommage à son géant de 2m11 pour 120 kilos, qui est en train de faire très mal à Golden State.

“Il a un énorme impact pour nous, un impact historique pour être honnête. Il a mis ses lancers-francs ce soir. On va le faire jouer jusqu’à ce qu’il s’écroule sur le terrain. On doit lui donner un peu de repos, de l’eau et un gros steak, et ensuite on y retourne.”