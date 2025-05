Stephen Curry n’a jamais perdu une série de Playoffs face aux Rockets (5-0)

Battus cette nuit lors du Game 7, les Rockets ont été éliminés par les Warriors de Stephen Curry. Le Chef incarne une véritable malédiction pour les Texans puisque Houston ne l’a toujours pas battu en Playoffs depuis son début de carrière ! (0-5)

Proche du triple-double et auteur de 14 de ses 22 points dans le money time du Game 7, Stephen Curry a une fois de plus fait mal aux Rockets cette nuit en Playoffs. La franchise de Houston est un visage familier pour le meneur car il a eu l’occasion d’affronter les Texans à plusieurs reprises en postseason, à l’époque où James Harden était encore la star des fusées.

Une confrontation qui a toujours tourné à l’avantage de Steph Curry et de ses Dubs. Le double MVP n’a pour le moment jamais perdu une série de Playoffs face aux Rockets ! Il présente un bilan parfait de 5 qualifications en 5 séries.

Certains ont même comparé cette série avec celle de LeBron James, lorsque celui-ci se faisait un malin plaisir d’éliminer les Toronto Raptors à l’Est, année après année. Le plus terrible pour Houston, c’est que les occasions de battre le Chef n’ont pas manqué, avec notamment deux Game 7 perdus à domicile (2018 et 2025). La série de 2018 est évidemment la plus douloureuse pour les fans car elle aurait sans doute été différente sans la blessure de Chris Paul.

Malgré ce nouvel échec face aux Dubs, Houston devrait encore faire du bruit l’an prochain à l’Ouest. Cette expérience des Playoffs va être très bénéfique pour Alperen Sengun, Amen Thompson ou encore Jalen Green. Avec la présence de solides vétérans autour d’eux, les Rockets devraient encore avoir l’occasion de prendre leur revanche sur ce diable de Stephen Curry.

