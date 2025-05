Gordon Herbert devient le nouveau coach du Canada

Actuellement entraîneur du Bayern Munich et champion du monde 2023 avec l’Allemagne, Gordon Herbert a été nommé en ce début de mois le nouveau coach du Canada. Prise de fonction prévue à l’été 2026.

Vous prendrez bien un peu d’actualités internationales pour sortir un peu la tête de ces Playoffs irrespirables. Sacré champion du monde en 2023 avec la sélection allemande, Gordon Herbert entame désormais un retour aux sources. L’actuel entraîneur du Bayern Munich devient le nouveau coach du Canada, son pays natal.

🇨🇦✍️ Gordon Herbert officially announced as the new coach of Canada! pic.twitter.com/EqsN13FHE2

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 1, 2025

Il succède à Jordi Fernandez, coach des Nets, mais il faudra attendre un petit moment avant de voir Herbert sur le banc canadien. L’entraîneur de 66 ans devrait prendre ses fonctions seulement à partir de l’été 2026. L’objectif est annoncé, être prêt pour la Coupe du Monde 2027 et les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Un choix fort pour une sélection qui, sur le papier, a tout pour jouer la victoire à chaque échéance internationale. Malgré une cinquième place décevante à Paris l’été dernier (fallait pas tomber sur Isaïa Cordinier), Gordon Herbert va se retrouver avec un des meilleurs effectifs mondiaux. Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Luguentz Dort, RJ Barrett, Dwight Powell, Dillon Brooks, voici un petit échantillon du matos disponible, et ça suffit déjà à impressionner pas mal d’équipes.

Un peu de patience avant de voir le coach champion du monde en titre prendre les rênes d’un des effectifs mondiaux les plus prometteurs. Juste avec cette phrase, il est possible d’imaginer la machine de guerre que ça peut devenir.

Source texte : L’Équipe