Après l’élimination des Lakers dès le premier tour des Playoffs, l’un des gros dossiers de l’intersaison concerne Luka Doncic. Le Slovène est théoriquement agent libre en 2026 et est éligible à une prolongation de contrat avec Los Angeles. Mais ne comptez pas sur LeBron James pour le forcer à prolonger.

On a du mal à imaginer un départ de Luka Doncic en 2026, juste après son arrivée aux Lakers cette saison. Il a lui-même déclaré après l’élimination de son équipe “qu’il était heureux” d’être à Los Angeles. Néanmoins, il y a des questions contractuelles à régler avec le phénomène slovène. Prolongera-t-il aux Lakers cet été ? Et si oui pour combien ?

On n’a pas la réponse à cette question. Ce qu’on sait par contre, c’est que LeBron James ne s’impliquera pas dans ce dossier. Voici ce que le King a déclaré (à faire défiler pour la déclaration complète) :

LeBron James a 40 balais, il sort de sa 22e saison NBA, et a quitté la série contre les Wolves avec une entorse au genou selon les dernières infos. Autant dire qu’il a d’autres choses à penser que la prolongation de contrat de Luka Doncic. Tout ce que veut faire le King là tout de suite, c’est souffler, soigner ses bobos, passer du temps avec sa famille et boire un peu de vin rouge.

Ensuite, avant de penser à l’avenir de Luka, LeBron James doit déjà penser au sien. Il n’a pour l’instant donné aucun indice sur son avenir, lui qui possède une player option de 52,6 millions de dollars avec les Lakers pour la saison 2025-26. On imagine qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite tout de suite mais des questions subsistent.

Des rumeurs provenant de The Athletic laissent entendre que LeBron – potentiel agent libre cet été – ne ferme pas totalement la porte à une fin de carrière dans une autre équipe que les Lakers, si cela lui donne une meilleure possibilité de remporter une cinquième bague de champion. Dans le cas contraire et si James décide de terminer sa carrière à L.A., toujours selon The Athletic, il n’envisage pas de réduire son salaire pour augmenter la flexibilité de la franchise, comme c’était le cas l’an passé.

The Lakers had higher expectations this year than a first-round exit.

And now, even after adding a franchise centerpiece in Luka Dončić, Los Angeles will enter another early offseason with more questions than answers.@jovanbuha and @sam_amick on what’s to come ⤵️

— The Athletic (@TheAthletic) May 2, 2025

Pour en revenir à Luka Doncic, sachez qu’il est éligible – selon Bobby Marks d’ESPN – à une extension de contrat maximal de 229 millions de dollars sur quatre ans. Il peut aussi signer un contrat de trois saisons pour 165 millions avec une player option sur la dernière année, pour ensuite signer un plus gros deal avec Los Angeles grâce à son ancienneté dans la Ligue.

L’avenir nous dira ce que le Slovène va décider. Sa première saison aux Lakers s’est certes terminée plus tôt que prévu mais Luka a déjà été adopté par la fanbase de Los Angeles, et sa relation avec LeBron James semble construite sur des bases solides.

Combien de temps joueront-ils ensemble avant que le King ne raccroche définitivement ?

