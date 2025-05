Alors que Rudy Gobert s’est régalé cette nuit dans le Game 5, les Lakers ont payé leur manque de taille et d’impact à l’intérieur. Des problèmes assez prévisibles face aux Wolves au vu de la faiblesse de Los Angeles sur le poste de pivot. Mais ne comptez pas sur LeBron James pour exprimer publiquement ses besoins…

S’il y a bien un joueur qui a dû s’adapter au giga-transfert impliquant Luka Doncic et Anthony Davis, c’est LeBron James.

Offensivement, il a plus évolué sans ballon (pose d’écran, mouvement off the ball, shooting, transition) pour laisser les clés au Slovène mais c’est surtout défensivement qu’il a dû sortir de sa zone de confort. LeBron a pas mal joué au poste 5 après le départ d’Anthony Davis, et a été – faut le reconnaître – l’une des raisons des performances défensives aussi solides que surprenantes de Los Angeles. Le revers de la médaille, c’est que ça use physiquement de jouer à l’intérieur face aux grands adverses, sans doute encore plus à 40 balais.

Après le Game 5 de cette nuit, le journaliste d’ESPN Dave McMenamin a justement demandé au King à quel point cela l’avait impacté sur le plan physique en vue des Playoffs :

“Sans commentaires. Mon gars AD (Anthony Davis) a dit ce dont il avait besoin, et la semaine suivante il était transféré.”

LeBron a répondu à cette question en se marrant, mais la référence est claire.

Pour ceux qui ont la mémoire courte, Anthony Davis avait demandé publiquement aux Lakers de recruter un pivot en janvier dernier, lui voulait repasser sur le poste 4. Une semaine plus tard, AD a été impliqué dans le transfert de Luka Doncic.

Oh 😳

LeBron quand on lui demande de parler du jeu sans pivot et de parfois jouer 5 :

« Sans commentaires. Mon gars AD a dit ce dont il avait besoin, et la semaine suivante il était transféré » pic.twitter.com/5gj99IrLul

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Si LeBron James a préféré esquiver le sujet, le recrutement d’un pivot digne de ce nom sera le principal dossier de Rob Pelinka cet été. Parce que Jaxson Hayes en pivot titulaire, ce n’est juste pas possible à ce niveau-là. Et on a vu que le lineup small-ball des Lakers – bien qu’efficace cette saison – peut souffrir face à des équipes très physiques en Playoffs. Genre les Wolves.

La présence par exemple d’un Mark Williams, le pivot des Hornets qui aurait dû venir aux Lakers avant que le transfert soit annulé, aurait sans doute beaucoup aidé Los Angeles dans la série contre Minnesota. On dit ça on dit rien…

🙂

— Mark Williams (@MarkWi1liams) May 1, 2025

Source texte : conférence de presse d’après-match