Alors que quasiment personne ne les voyait vainqueurs, les Wolves ont éliminé les Lakers en cinq matchs au premier tour des Playoffs. De quoi bien chambrer tout Los Angeles, avec Anthony Edwards en tête de file.

“Ant-Man, Batman, Superman… Lakers in 5”

Avant le début de la série, Anthony Edwards déclarait qu’il kiffait voir tous les spécialistes pronostiquer en faveur des Lakers. Maintenant que la série est terminée et que les Wolves ont gagné, il ne se prive pas pour se lâcher.

“Ant Man, Batman, Superman… Lakers in 5”

"Ant Man, Batman, Superman… Lakers in 5"

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Anthony Edwards :

« C'est encore meilleur qu'on ait gagné en 5 matchs vu que tout le monde disait… Lakers in 5. »

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Une belle dédicace aux “Lakers in 5” de Shannon Sharpe, grand fan du King et de la franchise de Los Angeles.

Quand on bat “le meilleur joueur du monde et de l’histoire” (LeBron James, dixit Edwards), on peut se permettre. Et le CM du compte X des Minnesota Timberwolves se permet aussi, lui qui est en roue libre depuis ce matin.

MDRRRR les Wolves qui ressortent cette vidéo juste après l'élimination des Lakers j'adore

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

IN FIVE THEY SAID.

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

we were told in 5.

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

hoLLLLyWood.

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

C’est aussi ça la magie des Playoffs.