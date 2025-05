Anthony Edwards encense Rudy Gobert : “Ce soir, c’était le dragon dans Game of Thrones !”

Anthony Edwards n’a pas fait dans la modération suite à l’excellent match de Rudy Gobert face aux Lakers cette nuit. Pour la star des Wolves, le pivot tricolore a été excellent !

Des mots, des rires pour décrire la grosse performance de Rudy Gobert qui a permis à Minnesota d’éliminer les Lakers des Playoffs. Julius Randle et Anthony Edwards ont parlé en d’honorables termes de la Gob’. Et ça l’a même comparé aux Dragons dans Game of Thrones.

« Rudy Gobert, ce soir c’était le dragon dans Game of Thrones ! » pic.twitter.com/UDfQ0q0a0o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Et pour cause : avec un tel pivot, qui pourrait maintenir ce niveau de jeu, les Wolves bordel, ça commencerait à causer et pas qu’un peu. Surtout dans une éventuelle série face aux Warriors, où la taille sera un élément clé pour mettre à mal les stratégies de Steve Kerr.