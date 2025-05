Rudy Gobert a eu le dernier mot face aux Lakers : “pas une vengeance” mais une belle revanche

Après avoir parfois subi face aux Lakers et à Luka Doncic, Rudy Gobert s’offre une belle revanche en ayant été dominant dans l’ultime match de la série contre Los Angeles. Un match que le pivot ne voit néanmoins “pas comme une vengeance”.

Rudy Gobert a souffert, sur les isolations proposées par les Lakers qui l’ont parfois laissé seul pour défendre sur Luka Doncic et Austin Reaves. Cependant, il n’a jamais baissé le regard, et ce malgré le fait que les réseaux sociaux l’ont particulièrement ciblé. Parfois avec un fond de vrai, pour des performances assez moyennes en début de série.

Je peux pas imaginer le feeling pour Rudy, après avoir vécu ce qu’il a vécu face à Luka Doncic l’an dernier.

En maintenant il quitte le terrain de Los Angeles en étant l’homme du match, et en éliminant Doncic dès le 1er tour.

Cependant, personne ne peut dire aujourd’hui que Rudy Gobert n’est pas l’artisan principal de la victoire décisive des Wolves pour éliminer Los Angeles. Le pivot n’y voit pas d’ailleurs pas une rédemption, ni une vendetta personnelle, dans des propos recueillis par ESPN après le match.

“Ça fait du bien, mais ça n’a rien d’une vengeance. Nous ne cherchons pas à battre quelqu’un en particulier, mais à gagner le titre. Et nous avons encore du travail avant ça.”

Au-delà d’une revanche sur le début de série et les Lakers, il s’agit aussi d’une revanche sur Luka Doncic. Le joueur des Mavericks puis de LA a particulièrement fait mal à Gobert, dans le jeu et dans sa carrière, éliminant par deux fois le pivot avant cette victoire du français. L’affront est lavé, pour le moment.

Rudy Gobert has won a playoff series against Luka Dončic for the first time in his career.

◽️ 2022 – Mavs def. Jazz, 4-2

◽️ 2024 – Mavs def. Wolves, 4-1

◽️ 2025 – Wolves def. Lakers, 4-1 pic.twitter.com/0mrmLy8akJ

