Les Lakers sont (déjà) en vacances, que faire en priorité cet été ?

Alors qu’ils avaient de grandes ambitions, les Lakers de LeBron James et Luka Doncic ont été rattrapés par les limites de leur effectif actuel. Que doivent-ils faire cet été pour revenir plus fort l’an prochain ?

Ce n’est pas un hasard si la caméra s’est tournée vers Rob Pelinka, le manager des Lakers, au moment où il a compris que son équipe était sur le point de se faire éliminer par les Wolves. Car c’est bien lui qui a le plus de boulot cet été.

S’il a réalisé le coup du siècle en février dernier en obtenant Luka Doncic en échange d’Anthony Davis, Pelinka a bien conscience que l’effectif actuel des Lakers n’est pas encore assez complet pour vraiment jouer le titre, surtout dans une Conférence Ouest sans merci. Il le savait déjà il y a quelques mois après le trade de Luka, il en a eu la triste confirmation au premier tour des Playoffs.

Mais alors, que doit-il faire dans les semaines et mois à venir ?

Priorité #1 : prolonger Luka Doncic

Pour certains, ce n’est qu’une formalité, mais mine de rien c’est une priorité pour les Lakers.

Luka Doncic est éligible à une extension de contrat avec la franchise de Los Angeles, lui qui est théoriquement agent libre en 2026. Le Slovène peut demander jusqu’à 229 millions de dollars sur quatre ans. “Je suis heureux d’être là” a déclaré Doncic après l’élimination des Lakers, lui qui semble vouloir passer son prime à Los Angeles.

Si LeBron James est toujours là, Luka Doncic est désormais au centre de l’univers Lakers, pour le présent et l’avenir de la mythique franchise californienne.

Priorité #2 : trouver un pivot complémentaire à Luka

Tout le monde l’a vu, tout le monde le sait. Le gros point faible des Lakers, c’est le poste 5 depuis le départ d’Anthony Davis.

Il n’y a tellement pas de pivot potable à Los Angeles aujourd’hui (sorry Jaxson Hayes, sorry Maxi Kleber qui était blessé) que les Lakers n’ont pratiquement que joué avec leur lineup small-ball face aux Wolves en Playoffs. Et ils ont fini par le payer, Rudy Gobert envoyant l’équipe de J.J. Redick en vacances.

Manque de taille, manque d’impact, manque de talent, manque de profondeur… il faut absolument que les Lakers se renforcent à l’intérieur. Et si possible avec un pivot complémentaire avec les qualités (et défauts) de Luka Doncic.

On l’a vu à Dallas, le profil type du pivot qu’il faut associer à Doncic, c’est un joueur grand, athlétique, rim-runner, capable de finir les passes lobées du Slovène tout en étant un vrai protecteur de cercle. Les Lakers avaient initialement visé Mark Williams des Hornets à la dernière deadline, avant que le transfert ne soit annulé.

Priorité #3 : ajouter de la profondeur à l’effectif

Quand un coach fait jouer le même cinq pendant toute une mi-temps d’un match de Playoffs très important, c’est qu’il n’a pas confiance en son banc.

C’est ce qu’a fait J.J. Redick lors du Game 4 à Minnesota, finalement perdu. Les Lakers ont clairement fini la série face aux Wolves sur les rotules et le manque de profondeur de l’effectif est apparu au grand jour. C’est forcément une source de frustration pour Redick.

S’il a donné plus de minutes à Gabe Vincent (26) et Jarred Vanderbilt (19) cette nuit, les Lakers ont grosso modo joué à sept (Maxi Kleber a eu cinq minutes pour son retour de blessure). Ce n’est pas rare de voir les équipes limiter leur rotation en Playoffs, mais il y a un vrai gap entre les titulaires et les remplaçants à Los Angeles. Un gap qui se voit particulièrement sur la grande scène.

Dans la série du premier tour contre Minnesota, le lineup small-ball des Lakers a joué minimum 34 minutes par joueur, et seulement deux autres membres de la rotation ont dépassé les dix minutes de moyenne (Vincent et Vando). C’est difficilement tenable. Les Lakers vont devoir renforcer leur roster à travers des role players solides, polyvalents, et complémentaires à Luka Doncic et Cie. Plus facile à dire qu’à faire.

À suivre : l’avenir de LeBron James (et d’Austin Reaves)

Au terme de sa 22e saison et à 40 ans, LeBron James laisse planer le doute sur son avenir. Combien de temps jouera-t-il encore ? Une saison ? Plusieurs ? Difficile à dire. Tout ce qu’on sait, c’est que la fin se rapproche. Et les Lakers seront forcément impactés par le timing de sa retraite.

Pour rappel : LeBron possède une player option de plus de 52 millions de dollars sur la saison 2025-26. Il peut l’activer pour jouer un an de plus et ainsi aller au bout de son contrat actuel, il peut aussi la décliner et renégocier un nouveau deal avec les Lakers (en assumant qu’il souhaite continuer sa carrière). Dans ce deuxième cas, il faudra surveiller le montant de son prochain salaire, LeBron pouvant donner un peu plus de flexibilité à Los Angeles s’il décide de le baisser.

On gardera aussi un œil sur Austin Reaves, auteur d’une belle saison qui devrait lui permettre de toucher un bien plus gros contrat à l’avenir (salaire de seulement 13 millions de dollars cette année).

S’il a galéré face aux Wolves, Reaves s’est transformé en l’une des meilleures “troisième option” de la NBA et voudra être payé en conséquence. Potentiellement agent libre en 2026, Austin est éligible à une extension de quatre ans et 89 millions de dollars cet été.

Les ressources des Lakers

Zoom sur les ressources des Lakers cet été, via l’excellent Bobby Marks d’ESPN.

