Initialement transféré aux Lakers à la trade deadline, Mark Williams a finalement été contraint de retourner chez les Hornets après une visite médicale non-concluante à Los Angeles. L’agent du joueur est monté au créneau pour pointer du doigt la franchise californienne.

En marge de la rencontre opposant les Lakers aux Hornets mercredi soir, Mark Williams avait déclaré qu’il pensait avoir réussi sa visite médicale, et qu’il n’avait jamais imaginé un scénario dans lequel les Lakers annulent le transfert. Hier, c’est son agent Jeff Schwartz qui a exprimé publiquement son incompréhension (via ESPN).

“Le sentiment dominant, après avoir consulté de nombreux médecins reconnus au niveau national, est que les Lakers de Los Angeles n’auraient pas dû refuser l’examen médical de Mark Williams. Mark était prêt et apte à jouer pour eux et aurait dû obtenir cette opportunité.”

Ayant connu pas mal de blessures au cours de sa jeune carrière NBA, Mark Williams n’a pas convaincu les Lakers lors de sa visite médicale, eux qui ont donc préféré annuler le deal et récupérer leur rookie Dalton Knecht ainsi que leur choix de premier tour de Draft 2031. Les Hornets ont envisagé une contestation auprès de la Grande Ligue, mais aucune réclamation officielle n’a été transmise à la NBA si l’on en croit les propos d’Adam Silver lors du All-Star Break.

Avec le retour de Mark Williams dans le cinq majeur des Hornets, celui de Knecht sur les parquets avec les Lakers, et la victoire de Charlotte à Los Angeles l’autre jour (10 points, 9 rebonds pour Williams), tout le monde semble avoir plus ou moins tourné la page. Mais l’agent du pivot a tout de même tenu à dire ses quatre vérités pour prendre la défense de son client.

Y’aura-t-il un prochain épisode dans cette saga très chelou ?

