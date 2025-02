Victor Wembanyama forfait pour le reste de la saison, les Spurs pourraient plus regarder vers le bas de classement que vers le haut lors des prochaines semaines. Jusqu’à se positionner pour récupérer le phénomène Cooper Flagg ?

Depuis l’annonce du forfait de Wemby, le mot “tanking” est de plus en plus associé avec la franchise des Spurs. San Antonio l’a certes emporté hier soir contre une équipe de Phoenix en perdition, mais nombreux sont ceux qui se demandent si la meilleure chose à faire pour les Spurs n’est pas de perdre le maximum de matchs en vue de la Draft NBA 2025.

À l’heure de ces lignes, les Texans affichent un bilan de 24 victoires pour 29 défaites. C’est le 10e pire bilan de la NBA et San Antonio se retrouve donc à la 10e position dans le classement de la Loterie, avec 3% de chances de récupérer le 1er choix de la prochaine Draft aka Cooper Flagg.

Avec l’absence de Victor Wembanyama et un calendrier assez compliqué (11e le plus difficile de la NBA sur les 29 matchs restants), il existe un scénario dans lequel les Spurs augmentent leurs chances à la Loterie lors des prochaines semaines, en abandonnant l’ambition de se qualifier pour le play-in tournament. En plus de ça, San Antonio possède également le choix de premier tour des Hawks à la prochaine Draft.

Au vu des résultats de Washington, New Orleans, Utah ou encore Charlotte, il faudrait un sacré alignement de planètes pour que les Spurs chopent à nouveau le 1er choix deux ans après Wembanyama. Mais on rappelle que la saison dernière, les Hawks sont repartis avec le first pick alors qu’il possédait seulement 3% de chances à la Loterie… comme les Spurs aujourd’hui. On dit ça on dit rien.

Remember when David Robinson got injured, and the Spurs drafted Tim Duncan that off-season 🤔

The Cooper Flagg tank begins 👀 pic.twitter.com/T0rcgNdOV4

— Basketball Forever (@bballforever_) February 20, 2025

Certains fans des Spurs rêvent déjà d’un scénario à la David Robinson / Tim Duncan, le deuxième étant drafté en numéro 1 en 1997 après une saison à seulement 20 victoires marquée par la grosse blessure du premier.

Théoriquement, il est possible que les Spurs remportent la Loterie pour associer Cooper Flagg à Wemby et De’Aaron Fox. Certains bookmakers n’ont d’ailleurs pas tardé à ajuster leurs cotes sur les chances des Spurs après l’annonce du forfait de Wembanyama. Clairement, ce serait un trio capable d’être compétitif sur le court terme mais surtout effrayant sur le long terme (à condition que Victor revienne à son meilleur niveau).

Ceci étant dit, ce scénario reste peu probable même si San Antonio se met à tanker à fond. Les Spurs partent de très loin tandis que les Wizards et le Jazz sont trop nuls pour ne pas rester les grands favoris jusqu’à la Draft de juin prochain.

Quoi qu’il arrive, la franchise texane aura tout de même de belles possibilités avec ses deux picks de premier tour, peu importe où ils tombent.

Source texte : Tankathon

Cooper Flagg has put a stranglehold on the No. 1 pick conversation, exploding in ACC play emerging as the best player in college basketball despite recently turning 18. pic.twitter.com/yvn3vmgksr

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 12, 2025