Cambriolages en série : Ja Morant parmi les nombreux athlètes touchés

Ces derniers mois, plusieurs stars du sport américain ont été victimes de cambriolages. On vient d’apprendre que le meneur des Grizzlies Ja Morant a aussi été touché.

Patrick Mahomes, Travis Kelce, Joe Burrow, Bobby Portis, et donc Ja Morant.

Selon l’insider d’ESPN Tim MacMahon, qui se base sur une plainte déposée le 30 janvier, le domicile de la superstar des Memphis Grizzlies a été cambriolé le 19 décembre dernier, jour de match entre Memphis et les Golden State Warriors au FedExForum. Bijoux, montres et sacs de luxe – d’une valeur estimée à 1 million de dollars – ont été dérobés.

Morant rejoint ainsi la liste noire des athlètes américains visés par un groupe de sept cambrioleurs originaires du Chili, récemment arrêtés et inculpés en Floride. Outre les noms précédemment cités, un joueur des Tampa Bay Buccaneers (NFL) fait également partie des victimes.

En plus de ses galères en dehors des parquets, Ja Morant connaît aussi des difficultés actuellement sur les terrains. Il est passé à côté de son match hier à Indiana (12 points et 6 passes seulement) et reste sur un mois de janvier avec des hauts et des bas.

Pas facile le passage à la nouvelle année pour Ja…

