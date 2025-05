Arrivé sur le banc des Lakers il y a un an, J.J. Redick quitte la saison la tête basse après l’élimination prématurée de son équipe face aux Wolves. Il s’est exprimé sur cette première expérience dans le coaching, avec ses hauts et ses bas.

J.J. Redick avait évidemment la tête des mauvais jours après le Game 5 de la nuit dernière. Personne à Los Angeles, et surtout pas lui, n’imaginait les Lakers sortir dès le premier tour des Playoffs face aux Wolves.

En conférence de presse, une journaliste a demandé à J.J. de dresser un premier bilan de sa saison rookie sur le banc des Lakers. Voici ce qu’il a répondu :

“Je vais utiliser mes propres pensées pour me juger, je vais utiliser l’avis de mes joueurs et celui du coaching staff. Mais je sais que je peux faire mieux, et je vais faire mieux. Je ne suis pas vraiment satisfait par la manière avec laquelle la saison s’est terminée. Mais cela ne signifie pas que je ne suis pas fier du groupe, comment on a réussi à s’adapter en cours de route, pour avoir l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Il y a toujours des moyens de faire mieux, et je vais faire mieux.”

Dans une saison marquée par le méga-transfert de Luka Doncic, les Lakers de J.J. Redick ont réussi à finir sur le podium de la Conférence Ouest avec 50 victoires au compteur. Un bon bilan, surtout au vu de la deuxième partie de saison où Redick a réussi à trouver la bonne formule pour maximiser son groupe.

Le trio Luka Doncic – LeBron James – Austin Reaves a trouvé un bel équilibre, la défense a été remarquablement solide malgré le départ d’Anthony Davis, et Redick a puisé dans un small lineup qui a fait ses preuves en régulière. On a aussi senti que Redick avait plutôt la main sur son vestiaire, lui qui n’a pas hésité à lâcher de grosses gueulantes quand c’était nécessaire.

Le bilan de Redick est néanmoins entaché par l’élimination des Lakers dès le premier tour des Playoffs, et ce pari raté du Game 4 quand il a fait jouer seulement cinq joueurs durant toute la deuxième mi-temps. Son équipe a fini sur les rotules, et Rudy Gobert a fait très mal aux Lakers dans le Game 5. Un Game 5 où Redick n’a pas fait jouer le moindre intérieur excepté Maxi Kleber pour cinq minutes…

Une fin au goût amer donc, mais son copain de podcast LeBron James a tenu à retenir le positif de cette première saison.

“Je pense que J.J. va continuer à grandir. Je pense qu’il a réalisé une superbe saison pour un coach rookie. C’est déjà difficile d’être un coach rookie en NBA, ça l’est encore beaucoup plus aux Lakers. C’est un autre monde. Et je pense qu’il s’est très bien débrouillé. Il a appris jour après jour. Il nous a poussés. Je trouve que J.J. et son staff étaient supers durant toute la saison. C’est un super coach, qui monte et qui sera super pour de longues années à venir.”

Source texte : conférence de presse d’après-match