Les Lakers ont joué avec le même cinq sur TOUTE la seconde mi-temps

Battus d’un rien sur le parquet des Wolves lors du Game 4, les Lakers ont en plus tiré sur la corde avec le temps de jeu de leurs stars. L.A. a en effet joué avec les cinq mêmes joueurs sur toute la seconde période.

46 minutes pour LeBron James et Luka Doncic, 41 pour Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith, enfin 35 pour Austin Reaves. Les Lakers auront mérité leur douche niveau cardio, même si la victoire n’est pas au bout. On pourra quand même se demander si le craquage du 4ème quart-temps, L.A. menait de 10 points au début du money time, n’est pas dû à une rotation trop serrée de la part de J.J. Redick.

Le coach des Lakers a en effet utilisé le même cinq durant toute la seconde période, soit 24 minutes sur 24 possibles avec James, Doncic, Reaves, Finney-Smith et Hachimura. AUCUN CHANGEMENT après le break. Le cinq le plus efficace certes mais encore faut-il lui laisser un minimum de repos. L.A. a accumulé pas mal d’erreurs en fin de match et les joueurs semblaient carbonisés, ce qui n’aide pas à faire les meilleurs choix.

Maintenant, les Lakers se retrouvent menés 3-1 avec des cadres qui ont pourtant tout donné. La double peine en somme.

TOUS LES JOUEURS du cinq des Lakers n’ont pas eu UNE SEULE minute de repos en 2e mi-temps !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025

JJ Redick just became the first coach in the play-by-play era to play five players for an entire half in the playoffs.

James, Doncic, Reaves, Hachimura & Finney-Smith played the entire second half today.

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) April 27, 2025