Wolves – Lakers (116-113) : Minnesota fait le break dans un match fou !

Les Wolves viennent à bout des Lakers dans le money-time de ce match 4 (116-113). Anthony Edwards a été énormissime avec ses 43 points bien accompagné par un Julius Randle en grande forme. Ça fait 3-1 dans la série, est-ce qu’on aurait pas notre premier upset ?

Encore un gros thriller ce dimanche soir après le Pistons – Knicks. Cette fois ce sont les Wolves qui ont crucifié des Lakers qui avaient pourtant 10 points d’avance à l’entame du dernier quart. Score final 116-113 pour Minnesota, qui mène désormais 3-1 dans la série. Faut jamais enterrer LeBron James quand tu mènes de ce score mais quand même, les Wolves semblent avoir fait le plus gros du chemin.

ANT MAN & THE WOLVES TAKE A 3-1 LEAD 😤

They look to close out the series in LA 👀 pic.twitter.com/3V3oPMDDBQ

— ESPN (@espn) April 27, 2025

On a quand même eu le droit à un pur match de stars dans le Minnesota, toutes ont répondu présent. Edwards 43 points, Doncic 38, LeBron 27 et Randle 25. Il y a pas à dire, les grands esprits se sont rencontrés ce soir.

Match de star mais pas bling-bling pour autant. Ça s’est envoyé des coups dans tous les sens, à l’image du joli coude de Rudy dans la nuque de LBJ, pas de cadeau. On a aussi eu très peur pour Anthony Edwards dans un premier temps sur un contact avec le King, puis pour Mike Conley dans un second à cause de sa cheville. Les deux ont sérieusement grimacé mais ont fini par revenir sur le parquet, les Loups ne voulaient absolument pas abandonner, et ils ont eu raison.

Pour les Lakers, un comeback semble difficile. Les Angelinos ont gardé le même cinq sur toute la deuxième période, énorme aveu de faiblesse quant à la profondeur de l’effectif pourpre et or, mais en même temps, est ce que Gabe Vincent, Jaxson Hayes ou Jordan Goodwin auraient vraiment changé le cours de ce match ? Pas convaincu.

The Lakers bench scored 6 points tonight… SIX pic.twitter.com/uvkNCHqJMw

— Underdog (@Underdog) April 27, 2025

Non en fait, on voit qu’une seule vraie solution pour LA, il faut que LeBron enfile des lunettes de soleil en conférence de presse. Attention côté Wolves, que personne ne dise qu’il a été touché dans ses sentiments, ça pourrait réveiller un demi-dieu omnipotent comme en 2016.

Prochain arrêt à la Crypto.com Arena pour tenter d’entretenir l’espoir d’un quasi miracle (on sait jamais avec les cracks qu’ils ont aussi).