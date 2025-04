Il y a des performances qui marquent la carrière d’une jeune star au cours de son ascension vers les sommets. Celle d’Anthony Edwards ce dimanche soir face aux Lakers en fait partie : 43 points au total pour Ant-Man, dont la moitié de son équipe dans le dernier quart pour renverser Los Angeles. Monumental !

“J’ai rêvé toute ma vie de ce genre de moment.”

C’est à travers ces mots qu’Anthony Edwards a tenté d’expliquer sa performance épique, juste après le buzzer final. Certains rêvent des grands moments, sans pour autant les saisir quand ils arrivent. Et puis il y a ceux comme Ant qui se transcendent quand l’opportunité se présente.

Ce dimanche soir, Edwards et les Wolves jouaient un Game 4 de premier tour de Playoffs NBA, devant leur public. Face aux Lakers de LeBron James et Luka Doncic, avec l’opportunité de mener 3-1 dans la série. Cela faisait suffisamment de bonnes raisons pour Ant-Man de sortir – peut-être – sa plus grande performance en carrière.

Messieurs dames, le match d’Anthony Edwards.

🔹43 POINTS

🔹9 rebonds

🔹6 passes

🔹1 contre

🔹12/23 AU TIR, 5/10 DU PARKING, 14/17 LF

Statement game du chef de file des Wolves. Sans doute l’un des matchs les plus forts de sa carrière. Dans l’enjeu, la gestion, le sang froid.… pic.twitter.com/URSh5mkoSA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025

Menés de dix points à l’entame du dernier quart-temps, les Wolves ont pu compter sur leur superstar pour renverser la vapeur : un premier 3-points, un second, puis un troisième, avec en prime un petit panier à hauteur des lancers-francs. Anthony Edwards a inscrit les onze premiers points de Minnesota dans l’ultime période, permettant aux Loups de revenir à -4.

Jaden McDaniels, Naz Reid et Donte DiVincenzo ont ensuite pris le relais, et Ant-Man n’a pas hésité à leur rendre hommage après la rencontre. Mais c’est encore une fois Edwards qui a donné le lead aux Wolves à travers trois lancers-francs à quatre minutes de la fin, avant d’en ajouter deux à dix secondes du buzzer, pour donner trois points d’avance à Minnesota (116-113). Le score ne bougera plus.

ANT POWERS THE WOLVES TO A 3-1 SERIES LEAD OVER THE LAKERS 🐜

🔥 43 PTS (16 in 4Q)

🔥 9 REB

🔥 6 AST

🔥 5 3PM

MIN/LAL: Game 5 on Wednesday at 10:00pm/et on TNT pic.twitter.com/eq9soUKUFs

— NBA (@NBA) April 27, 2025

Jouant l’intégralité de la deuxième mi-temps, après s’être pris les 113 kilos de LeBron James sur sa jambe en fin de première, Anthony Edwards ne voulait pas laisser passer ce moment. SON moment. Luka Doncic en face ? Rien à cirer. LeBron machin chouette ? Peu importe. Ant-Man était chez lui et rien n’y personne n’allait l’empêcher de sortir cette masterclass.

This gonna be a fire moment in the Anthony Edwards documentary

I CANT WAIT pic.twitter.com/A7C5Xfoivy

— Barflaan Tedoe 🇱🇷 (@The_Barftender) April 27, 2025

Montant progressivement en puissance sur ce début de Playoffs, Anthony Edwards vient de lâcher un véritable “statement game” pour rapprocher les Wolves d’une demi-finale de conférence. Il a prouvé, une nouvelle fois, qu’il a tout ce qu’il faut en lui pour briller sur la plus grande scène, et potentiellement devenir un jour le nouveau visage de la NBA.

Il y a évidemment beaucoup de chemin à parcourir mais peut-être que dans quelques années, on se souviendra de ce match comme l’un des faits marquants de son ascension vers les sommets.